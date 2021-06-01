【生死難關】1歲短腸症悅悅手術後洗血未見效　媽媽心痛：陪你走最後一段路

▲ 1歲短腸症悅悅第4次手術後，肝功能轉差，「洗血」未見效。

1歲女嬰悅悅打破醫生死亡預言，與雙胞胎妹妹31周早產。悅悅於約1個月大經歷壞死性腸炎，肝功能不足5成，並先後捱過4次手術。悅悅於上月21日順利進行第4次手術，小腸由12厘米駁至30厘米，可是在觀察期間肝功能轉差，需「洗血」兩星期，看肝臟能否復原。悅悅媽媽於社交媒體更新女兒病況，透露洗血一星期未見效，如此下去，再過一星期便要跟悅悅說再見。

▲ 悅悅已洗血約一星期，但情況並不理想。（「CoKa.Kona Baby」fb圖片）

悅悅媽媽昨日（5月31日）於facebook專頁「CoKa.Kona Baby」表示，當人肝衰竭、肝纖維化或小朋友生病時，才會出現阿蒙尼亞指數，但醫生指出：

BB（悅悅）阿蒙尼亞就算跌到120，但佢個肝唔會再復原，仲差咗，影響到個腎⋯⋯

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

血塊兩度塞洗血喉管

父母早前接受醫生建議，讓他們為悅悅「洗血」（血液透析）兩星期，如果未有成效就沒有其他治療方法了。因悅悅年幼加上患短腸症，就算肝臟沒好轉，醫生也不會安排換肝。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

現時悅悅已洗血約一星期，但情況並不理想，兩度有血塊塞住洗血喉管，醫生向他們表示「有咩想做就盡做」。悅悅媽媽寫道：

仲有一星期，佢哋提議想悅悅舒舒服服咁走。過多一星期都係咁就要準備同悅悅再見。

▲ 父母努力處理情緒，陪悅悅走最後一段路。（受訪者提供相片）

媽媽整理情緒陪走到最後

悅悅爸爸為了女兒病情，擔心得哭過無數次，媽媽指他知道悅悅情況不樂觀後，在醫院洗手間及車上痛哭，連平日堅強的媽媽也忍不住喊。不過，媽媽在文末振作起來：

媽媽應承過你，會努力堅強撐起成頭家嘅情緒。我會努力處理好自己情緒去陪你走最後一段路。

悅悅爸爸專訪︰【手術集氣】打破醫生死亡預言再戰腸壞死 1歲短腸症B女肝衰竭急做手術續命

同場加映︰1歲半小鎧澄獲捐屍肝重生 好爸爸憶求肝艱辛一度為救女狂減30磅

TOPick「親子最營食譜大賽」，立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，按此參加

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

責任編輯：王明芳