【全民造星III】關嘉敏簽約邵氏被指倒戈遭圍攻　Carman無奈：做乜都會被人話

▲ 簽約邵氏被指倒戈遭圍攻，關嘉敏指ViuTV未找她洽談合約。

去年參加ViuTV選秀節目《全民造星III》的女子組合Bingo成員關嘉敏（Carman）近日宣布簽約邵氏，,可是由此被網民指斥她倒戈相向，遭網民聲討。

Carman昨日（5月31日）與隊友陳康琪（Odilia）出席活動時直言因言論感不快：「好似抹煞咗我嘅努力！」

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參加《全民造星III》人氣升

女子組合Bingo成員Carman與Odilia昨日現身「音樂永續2020」活動，二人去年均以個人身份參加ViuTV的選秀《全民造星III》而廣被認識，當中有姿色有身材有舞技的Carman更打入最後20強。

由模特兒工作開始做起、入行超過10年的關嘉敏終於憑《全民造星III》彈起，擺脫過去曾經歷3年「低過最低工資」的日子，不再收到只得8亳子糧單。早前接受訪問更自爆，於節目後工作量大增，賺過6位數字。

簽邵氏被指反骨

不過近日卻因為關嘉敏宣布簽約邵氏，並成為TVB的藝員開始接拍劇集，被網民指她靠著ViuTV彈起，卻例戈相向成為TVB的藝人。

Carman於昨日活動中直言，見到網民的言論感到不開心，有感她的努力被抹煞。

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Carman解釋簽約邵氏並不由她作主，全由公司決定，而公司希望她往演員方向發展。

關嘉敏亦表示明白與尊重：「覺得分開咁睇唔係唔好，但點解我係《全民造星III》做得好你哋會支持，但當我去到另一個台，你哋會覺得我好差，呢樣嘢令我最唔開心，好似抹煞咗我嘅努力。」

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ViuTV未有洽談合約

關嘉敏又指，在《全民造星III》裡流過的汗水與淚水造就成今日的她，並自爆於節目後，ViuTV並未有跟她洽談合約事宜，亦不清楚ViuTV有否與其他《全民造星III》成員簽約，只知緋聞男友CY（陳澤言）亦在物色公司當中。

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練拳慘被打

Carman透露即將參與無綫新推出的明星奧運會真人騷內的西洋拳項目，近日忙於練拳，慘被打中臉痛到想哭。

講起ViuTV曾推出MMA搏擊真人騷節目《G-1格鬥會》，問到會否擔心被指抄襲，她則認為：「而家個處境係做乜都會被人話，唯有盡力做好自己，唔好令支持我嘅人失望。」

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