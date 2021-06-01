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【一笑渡凡間劇透】第8集劇情預告　修緣揭破陰謀蘇柔捉拿靈石教眾

娛樂 10:12 2021/06/01

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《一笑渡凡間》

由蕭正楠、湯洛雯、沈震軒、簡淑兒、陳秀珠、張達倫、蔣家旻等主演劇集《一笑渡凡間》，第7集講到志朋撞見野光，興奮相認，更稱他為李修緣，但失憶的野光卻對毫無印象…

第8集（2/6）

修緣偶然以法力醫好蘇柔，並叮囑她隱瞞其法力之事。

修緣與志朋不約而同發現疫症與靈石教有關的線索，蘇柔等捕快來捉拿靈石教等人。

公堂上，修緣、志朋現身，指證靈石教騙人的把戲，明光突然發難脅持善行，並欲對修緣不利。

明光返回金花娘娘廟，離開時與捕頭梁大升碰個正着……

《一笑渡凡間》第7集劇情 上一頁
 

撰文 : TOPick柴犬出動

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