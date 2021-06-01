【一笑渡凡間劇透】第8集劇情預告 修緣揭破陰謀蘇柔捉拿靈石教眾 娛樂 10:12 2021/06/01 分享： 熱門 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 逆天奇案 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞 ▲ 《一笑渡凡間》 由蕭正楠、湯洛雯、沈震軒、簡淑兒、陳秀珠、張達倫、蔣家旻等主演劇集《一笑渡凡間》，第7集講到志朋撞見野光，興奮相認，更稱他為李修緣，但失憶的野光卻對毫無印象… 第8集（2/6） 修緣偶然以法力醫好蘇柔，並叮囑她隱瞞其法力之事。 修緣與志朋不約而同發現疫症與靈石教有關的線索，蘇柔等捕快來捉拿靈石教等人。 公堂上，修緣、志朋現身，指證靈石教騙人的把戲，明光突然發難脅持善行，並欲對修緣不利。 明光返回金花娘娘廟，離開時與捕頭梁大升碰個正着…… 《一笑渡凡間》第7集劇情 上一頁 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【好聲好戲x開心速遞】羅毓儀聲演鍾嘉欣有驚喜 Yuki城大一級榮譽畢業【多圖】 15:46 2021/05/26 【好聲好戲x開心速遞】羅毓儀聲演鍾嘉欣有驚喜 Yuki城大一級榮譽畢業【多圖】 【一笑渡凡間】蕭正楠化身古裝福爾摩斯 阿蕭靚湯聯手破焦屍奇案【內含劇透】 11:54 2021/05/26 【一笑渡凡間】蕭正楠化身古裝福爾摩斯 阿蕭靚湯聯手破焦屍奇案【內含劇透】 【開心速遞】《愛回家》美少女作家路小小搶鏡 Yuki羅毓儀新劇《一笑渡凡間》丫鬟 16:22 2020/05/27 【開心速遞】《愛回家》美少女作家路小小搶鏡 Yuki羅毓儀新劇《一笑渡凡間》丫鬟 你可能感興趣 【好聲好戲x開心速遞】羅毓儀聲演鍾嘉欣有驚喜 Yuki城大一級榮譽畢業【多圖】 15:46 2021/05/26 【好聲好戲x開心速遞】羅毓儀聲演鍾嘉欣有驚喜 Yuki城大一級榮譽畢業【多圖】 【一笑渡凡間】蕭正楠化身古裝福爾摩斯 阿蕭靚湯聯手破焦屍奇案【內含劇透】 11:54 2021/05/26 【一笑渡凡間】蕭正楠化身古裝福爾摩斯 阿蕭靚湯聯手破焦屍奇案【內含劇透】 【開心速遞】《愛回家》美少女作家路小小搶鏡 Yuki羅毓儀新劇《一笑渡凡間》丫鬟 16:22 2020/05/27 【開心速遞】《愛回家》美少女作家路小小搶鏡 Yuki羅毓儀新劇《一笑渡凡間》丫鬟 一笑渡凡間 電視劇 TVB