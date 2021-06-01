【周末好去處】淺水灣the pulse商場周末舉行抱泡市集 泡泡玩樂區最合親子遊

▲ 淺水灣the pulse商場與市集單位Life Mart周末舉行抱泡市集。

泡泡向來給人浪漫溫馨的感覺，坐擁淺水灣無敵海景的the pulse商場與口碑載道的市集單位Life Mart再次合作，舉辦夢幻繽紛之「抱泡市集」，並於本周末的6月5及6日於the pulse三樓及天台舉行，親子遊相當不錯。

會場總佔地逾4萬，呎並劃分為「海景市集區」、「紙品區」、「扭蛋區」、「動動手工作坊區」、「戶外泡泡玩樂區」、「泡泡遊戲實驗區」等，當中2萬呎是「戶外泡泡玩樂區」，設置多款泡泡玩具及自動泡泡機，令整個天台遍佈夢幻泡泡，童趣十足。

在活動區內特設「泡泡遊戲實驗區」，實行將泡泡結合科學，為你帶來前所未有的泡泡體驗，如調整泡泡濃度能改變泡泡本身的張力，神奇泡泡即使拉近兩米長度也不會破裂。大家只要站在泡泡神器內，再將特大泡泡圈向上揮動，你便會置身整個巨大泡泡內，好比一場魔法演出。

▲ (相片來源︰Life Mart fb)

在紙品區，則雲集了台灣、澳門、香港插畫師、設計師、攝影師的作品，單是明信片就多達 2000款，「明信片控」絕不能錯過！除了明信片，還會有紙膠帶、貼紙等作品，喜歡紙品的朋不可錯過。

另外在「LIFE MART 扭蛋區」內有多部扭蛋機，有與本地和台灣不同插畫師聯乘推出的扭蛋，亦有 LIFE MART 自家創作的扭蛋，扭出來充滿驚喜。

the pulse 作為寵物友善的商場，當然有很多設施合寵物用，除咗歡迎毛孩一齊來商場，還有超過100攤本地手作及設計品牌、寵物相關用品單位參與，加上無敵大海景，實在怡神。

▲ (相片來源︰Life Mart fb)

市集內亦有各式工作坊，如渲染藝術體驗、製作捕夢網、拇指琴、海棠花瓶子夜燈、手繪海棠花玻璃等，需時由1小時起，費用由$100起，有興趣可在此報名。

▲ (相片來源︰Life Mart fb)

《抱泡市集》

日期 : 2021年 6月5 及 6日

時間 : 1pm至8pm

收費︰免費入場

地點 : the pulse, 3樓 (市集攤檔) + 天台 (活動空間)，香港淺水灣海灘道28號

備註︰安排 紅van 免費穿梭 [灣仔地鐵站 A3 出口 <-> 淺水灣 the pulse