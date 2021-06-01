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【電視大戰】TVB公開3台直播收視成績　大台以數據證明成績差距振聲勢

娛樂 11:10 2021/06/01

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熱門 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 逆天奇案 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

TVB首次公開3台直播收視成績。

TVB一直都會向傳媒發放過去收視成績，不過今次卻一改過往作風，破天荒連連同友台ViuTV及香港開電視的收視成績一同公布，而且過往TVB公布收視成績時一向被指為收視滯後報告，因要計算7天追看收視與家外媒體數據。

所以節目收視成績計足兩星期，令只可以公布兩星期前的收視。但今次大台反應快，把上星期（5月24日至5月30日）免費電視台收視報告公開，不用等兩周才公布。

不過今次只計電視直播收視，未計跨平台總收視紀錄。

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TVB過去一星期直播收視最高的節目為《開心速遞》。（網上圖片）

《開心速遞》收視理想

據顯示，TVB上周最高收視成績的節目是周一至周五播出的劇集《愛‧回家之開心速遞》，直播收視點為23.2，以每一點收視等於觀眾65540人計，總觀眾人數約為152萬。

其次便是劇集《逆天奇案》（第1至5集），收視成績為23.1點，較之前公布的7天跨平台收視26.4點略低。至於口碑不俗的綜藝節目《好聲好戲》就有15.3點，較首星期的7天跨平台收視19.4點下跌。

ViuTV開電視成績相若

今次收視報告中，TVB首次代友台ViuTV及香港開電視公布成績。經常被指與TVB有「電視大戰」的ViuTV上星期收視成績最好的節目為重播電影《英雄本色III夕陽之歌》，有4.7點，約有30萬觀眾收看。

而ViuTV的自家綜藝節目《中女唔易做》與《掃街達人》，收視就分別為2.3點和2.7點。

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未有包括《ERROR自肥》

此外，香港開電視的最高收視節目為《空間改造王》，有4.4點收視，成績與ViuTV相約，不過在星期1至5的平均收視中就較ViuTV低1至2點。

不過ViuTV掀全城話題的節目《ERROR自肥》在上兩周已播完，所以不在上周的收視計算之列，因此報告沒有包括該節目的收視率在內。

TVB的收視資料來源除由CSM媒介研究，更有另外兩間公司參與。不過，TVB就曾在當年ViuTV開台時指不能代表其他台發放收視成績。

ViuTV及開電視也一向未有公開收視的習慣，故今次TVB首度破天荒出成績，似乎要為「電視大戰」繼續振聲威。

同場加映：配音員雷碧娜、黃昕瑜、陸惠玲專訪

撰文 : TOPick 柴犬出動

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