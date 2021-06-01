  • 28°C
香港時間 : 2021601日 (週二) 12:21
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 逆天奇案 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【為歌而讚】楊千嬅上內地節目騷唱功　唱譚詠麟金曲被粉絲激讚：耳朵已懷孕【有片】

娛樂 11:07 2021/06/01

分享：

熱門 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 逆天奇案 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

楊千嬅上內地節目騷唱功。

楊千嬅近年主力發展內地事業，除經常更新微博、抖音等社交平台，並積極參演綜藝節目，近日千嬅亮相內地音樂節目《為歌而讚》，跟後輩歌手余佳運合唱譚詠麟金曲《一生中最愛》，內地歌迷對千嬅唱功激讚！

楊千嬅早前赴內地工作，拍片展示酒店隔離日常，隔離完後正式投入工作，日前在公車站的休閒店拍片，因臉露倦容成為網民熱話。

【進駐小紅書】楊千嬅拍片分享隔離心情　天后露倦容吐心聲：坦然面對自己

千嬅近年跟丁子高主攻內地市場。（取自微博）

唱譚校長廣東金曲

千嬅以天后身份，成為不少內地節目的搶手貨，除拍了不少代言廣告，之後又會跟老公丁子高參演真人騷《做家務的男人3》，相信會大爆夫妻家庭秘密。

而楊千嬅早前則現身浙江衛視音樂節目《為歌而讚》，在節目中跟年青歌手余佳運合唱了譚校長的《一生中最愛》，千嬅在內地節目選唱廣東歌，來自內地的90後男歌手余佳運也努力唱出廣東話，因此令不少千嬅歌迷讚賞。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

素來賣真性情的千嬅，過去在香港演出時常被詬病唱功，但今次似乎就騷實力，為唱功平反，演出片段播出後，有內地粉絲讚賞千嬅演繹動人，更以「行走中的CD」來形容。

【多功能老婆】楊千嬅IG慶生盼生活回復正常　分享個唱造型照：期待有天穿著

跟老公將演出《做家務的男人》。

另外，又有網民留言千嬅的演繹如「耳朵已懷孕」、又指尾段「情感高潮的真假音轉換好好聽」、「很難唱到楊千嬅的水準。」

同場加映：張敬軒訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【星二代】楊千嬅兒子下月9歲只矮媽媽半個頭　Torres讀英基IB課程激發創意
13:15 2021/05/26
【星二代】楊千嬅兒子下月9歲只矮媽媽半個頭　Torres讀英基IB課程激發創意
【明星理財】南灣海景單位低價轉售丁子高　楊千嬅「甩名」恢復首置身份
11:42 2021/03/20
【明星理財】南灣海景單位低價轉售丁子高　楊千嬅「甩名」恢復首置身份
【聲夢傳奇】樂壇燈神譚詠麟發功　炎明熹獲阿倫大讚星途添變數
16:33 2021/05/24
【聲夢傳奇】樂壇燈神譚詠麟發功　炎明熹獲阿倫大讚星途添變數

你可能感興趣

【星二代】楊千嬅兒子下月9歲只矮媽媽半個頭　Torres讀英基IB課程激發創意
13:15 2021/05/26
【星二代】楊千嬅兒子下月9歲只矮媽媽半個頭　Torres讀英基IB課程激發創意
【明星理財】南灣海景單位低價轉售丁子高　楊千嬅「甩名」恢復首置身份
11:42 2021/03/20
【明星理財】南灣海景單位低價轉售丁子高　楊千嬅「甩名」恢復首置身份
【聲夢傳奇】樂壇燈神譚詠麟發功　炎明熹獲阿倫大讚星途添變數
16:33 2021/05/24
【聲夢傳奇】樂壇燈神譚詠麟發功　炎明熹獲阿倫大讚星途添變數
楊千嬅 譚詠麟 丁子高 娛樂人物職業 歌手 演員 綜藝節目

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶