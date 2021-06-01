【為歌而讚】楊千嬅上內地節目騷唱功　唱譚詠麟金曲被粉絲激讚：耳朵已懷孕【有片】

▲ 楊千嬅上內地節目騷唱功。

楊千嬅近年主力發展內地事業，除經常更新微博、抖音等社交平台，並積極參演綜藝節目，近日千嬅亮相內地音樂節目《為歌而讚》，跟後輩歌手余佳運合唱譚詠麟金曲《一生中最愛》，內地歌迷對千嬅唱功激讚！

楊千嬅早前赴內地工作，拍片展示酒店隔離日常，隔離完後正式投入工作，日前在公車站的休閒店拍片，因臉露倦容成為網民熱話。

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▲ 千嬅近年跟丁子高主攻內地市場。（取自微博）

唱譚校長廣東金曲

千嬅以天后身份，成為不少內地節目的搶手貨，除拍了不少代言廣告，之後又會跟老公丁子高參演真人騷《做家務的男人3》，相信會大爆夫妻家庭秘密。

而楊千嬅早前則現身浙江衛視音樂節目《為歌而讚》，在節目中跟年青歌手余佳運合唱了譚校長的《一生中最愛》，千嬅在內地節目選唱廣東歌，來自內地的90後男歌手余佳運也努力唱出廣東話，因此令不少千嬅歌迷讚賞。

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素來賣真性情的千嬅，過去在香港演出時常被詬病唱功，但今次似乎就騷實力，為唱功平反，演出片段播出後，有內地粉絲讚賞千嬅演繹動人，更以「行走中的CD」來形容。

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▲ 跟老公將演出《做家務的男人》。

另外，又有網民留言千嬅的演繹如「耳朵已懷孕」、又指尾段「情感高潮的真假音轉換好好聽」、「很難唱到楊千嬅的水準。」

同場加映：張敬軒訪問