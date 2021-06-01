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【斬傷醫護】台灣染疫男斬傷3名醫護　1人需搶救1人韌帶斷裂醫護呻：還要防病人

健康 11:06 2021/06/01

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台灣一名染疫男子斬傷3名醫護人員

台灣新冠肺炎疫情大爆發，確診個案急增。昨日（5月31日）新北雙和醫院發生一宗傷人案。一名62歲確診男子疑情緒不穩，在病房持刀襲擊三名醫護人員，導致三人胸部、腹部和手部等多處有刀傷。其中一人傷勢較嚴重，需急做手術。有醫護在網上慨嘆：「現在不只要防病毒，還要防病人」。

綜合台媒報道，該名62歲洪姓男子確診新冠肺炎，於該醫院11樓負壓隔離病房接受治療。昨日上午7時許，他疑情緒不穩，手持水果刀斬傷3名護理師。其中，23歲施姓女護理師腹部受傷，情況較嚴重，需即時做手術。一名25歲陳姓女護理師胸部及右手受傷，另一名27歲蔡姓女護理師則腹部受傷。警方接報後前往現場，制伏洪姓男子，鎖上手銬。

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Facebook專頁「靠北護理師」昨晚發限時動態透露3人的傷勢，指一人韌帶及神經被斬斷，一人出現氣胸情況，一人腹部受傷。他無奈表示：「現在不只要防病毒，還要防病人」。一名雙和醫院護理師亦發訊息透露，其中一名20多歲受傷的護理師剛踏入社會工作沒幾年，仍很年輕，右手韌帶被斬斷，身上還有多處刀傷。她不禁為對方憂心：「要同仁以後怎麼繼續職場上」，怒斥「右手就這樣被一個垃圾給毀了」。

台灣中央流行疫情指揮中心對事件表達嚴厲譴責，昨日召開臨時記者會，強調不容許醫護人員遭受暴力，會立即做出明確處置。當局呼籲民眾互相體諒，要尊重前線醫護人員。

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責任編輯：羅嘉欣

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