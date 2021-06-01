【打針優惠】接種疫苗者可抽獎、享購物優惠　一文看清不同機構推「打針獎賞」【不斷更新】

▲ 不少機構或企業陸續推出各項疫苗獎賞計劃。

政府昨日（5月31日）起展開「全城起動、快打疫苗」運動，希望在未來3個月大幅提升接種疫苗比率，讓社會早日回復常態。不少機構或企業陸續推出各項疫苗獎賞計劃，鼓勵市民接種新冠疫苗。TOPick會定期更新最新的優惠措施，詳情如下：

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信和及華置

香港居民持有有效的香港永久居民身分證，將有機會參與大抽獎，贏取凱滙一伙價值1,080萬元的一房單位，而所有持香港身份證的永久和非永久居民（包括持有香港工作簽證的人士，如家庭傭工），亦有機會贏得由黃廷方慈善基金送出的20個獎項，每個10萬元的預付卡簽賬額或信用卡免找數簽賬額。

所有合資格參加者必須年滿18歲並已於香港完成接種兩劑新冠疫苗，較早前已在香港接種了新冠疫苗的居民也可參加。大抽獎參加者須於2021年9月1日或之前登記，參加辦法及詳情將於稍後公布。

機管局

機管局將送出6萬張機票，以抽獎形式送予已接種新冠疫苗的香港居民及機場員工，以響應政府推動市民接種疫苗，詳情稍後公布。據了解，市民已接種2針即可參加抽獎，由於不是領取機票就立即起行，故抽獎資格不用等14天。

海洋公園

在2021年6月3日至30日期間，任何持有效公園入場門票或入場證、並已接種最少一劑疫苗的訪客，只需到海洋公園票務處出示疫苗接種紀錄，即可每人獲贈一套園內優惠券，包括灣景餐廳惠顧指定主菜買一送一；於園內指定小食亭惠顧指定套餐可享買一送一優惠；以及於園內遊戲區購買港幣$50攤位遊戲券，可額外獲贈一套價值50元之攤位遊戲券；總值超過200元。

港鐵

港鐵將送出500張全年車票，總值高達約1,000萬元。車票持有人可於一年內無限次乘搭港鐵本地車程，以每天兩程最長車程元27計，車票每張總值2萬元，但不適用於機場快綫、港鐵接駁巴士、往來羅湖及落馬洲的車程及東鐵綫頭等。

信銀國際

信銀國際公布推出「齊心抗疫定存優惠」，所有新舊客戶在6月1日至9月30日間，在信銀國際分行出示接種兩劑新冠疫苗的證明，以新資金承造一個月定期，可有1厘年息率利息，新資金金額由1萬元起，上限為20萬元。

睿智金融集團

睿智金融集團宣布，將捐出150萬元的上海實業環境（00807） 股票，以抽奬形式送給已接種新冠疫苗的香港居民，設15個名額。抽奬合資格參加者必須年滿18歲，持有效香港永久居民身份證，已於香港完成接種兩劑新冠疫苗。抽奬參加者須於2021年9月1日或之前登記，參加辦法及詳情稍後在該公司網站公布。

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責任編輯：陳子謙