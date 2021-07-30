【疫苗抽獎】接種疫苗者可抽獎、享購物優惠　一文看清「打針獎賞」登記連結【不斷更新】

▲ 不少機構或企業陸續推出各項疫苗獎賞計劃。

政府5月31日起展開「全城起動、快打疫苗」運動，希望在未來3個月大幅提升接種疫苗比率，讓社會早日回復常態。不少機構或企業陸續推出各項疫苗獎賞計劃，鼓勵市民接種新冠疫苗。TOPick會定期更新最新的優惠措施，詳情如下：

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【7月30日】

若9月底前達500萬人接種疫苗，信和集團再送一個逾千萬凱滙單位抽獎：：按此登記

【7月25日】

香港銀行公會舉辦「香港銀行公會新冠疫苗接種大抽獎」，是次抽獎設有65份獎品，各值10萬港元，合共650萬港元，由31家會員銀行贊助。登記連結

【7月23日】

香港戲院商會將送出5套「全年睇戲套票」作抽獎，得獎者可得365張電影禮券，可到全港任何一間戲院憑劵兌換一張2D正價戲票，名額5名。

【7月19日】

中國人壽保險（海外）推出「新冠疫苗接種雙重賞」，凡已接種首劑新冠疫苗即可免費登記參加「雙重賞」。

【7月16日】

廠商會早前推出「有種‧有賞」疫苗獎賞計劃。計劃共分為專屬消費優惠、大抽獎及慈善禮品三部份，合共送出總值接近港幣800萬元禮品。大抽獎將於7月18日（本周日）上午9時開始透過「e健行」系統接受市民登記參加，是次活動將有2名幸運兒獨得港幣100萬元免找數簽帳額。詳情即看：【下一頁】

【7月14日】

【疫苗獎賞】會展送出價值逾50萬元獎品包括全年免費自助晚餐，即日起網上登記，8月31日截止，登記連結

【7月5日】

金記冰室

金記冰室於7月13日至8月31日舉行接種新冠疫苗大抽獎活動，預計送出總值380萬之餐飲券，包括一世免費食金記 (名額一名)、一年免費食金記 (名額兩名)、三個月免費食金記 (名額三名)，每月上限3,000元。登記連結

中信股份

集團推出總值149萬禮品大抽獎，頭獎獨得39萬日產七人車，抽獎活動將在2021年8月和9月舉辦，完成接種兩劑疫苗的合資格香港居民可登記參加抽獎，未公布詳情。

【6月30日】

嗇色園黃大仙祠

嗇色園黃大仙祠公布推出「百周年紀慶抽獎活動」疫苗抽獎活動，將送出3尊價值88,800元的黃大仙師金身神像、100個已開光的黃大仙足金吊墜及600張財神金箔卡，總值超過132萬元。已完成接種兩劑疫苗市民可進行抽獎。詳情即看：【下一頁】

【6月29日】

香港總商會

港總商會早前公布「香港做得到！幸福大抽獎」詳情，每兩星期舉行一次，7輪抽獎合共送出總值超過6,000份大獎，獎品加碼總值4,300萬，新增的獎品包括專業法律服務10,000元定額現金券券、三個月約會配對服務等。登記連結

香港人壽

香港人壽送出200份「健康背包」予已完成接種新冠疫苗之人士，包括免費住院現金保障、免費意外死亡保障、海外專家第二醫療意見服務、「MediEasy門診服務」優惠及健康服務折扣優惠，價值逾11萬，先到先得，額滿即止，活動網頁將於明（30日）開放接受登記。詳情即看：【下一頁】

【6月25日】

富裕小輪

水上的士營辦商「富裕小輪」，7月至9月期間推出「疫苗接種鼓勵計劃」，以先到先得形式，向已完成接種兩劑新冠疫苗的香港居民，送出「水上的士」全程船票，包括2021年7月1號晚上7時20分特別航班全程船票60張，及其他時間每航班送出全程船票20張。詳情即看：【下一頁】

【6月23日】

東瀛遊

所有完成新冠疫苗接種的香港市民均可參加，抽獎活動送出獎品達1843份，獎品總值超過港幣200萬元，頭獎可獲一年免費住日本2酒店雙人房。登記連結

MCL院線

MCL院線推出「MCL賞好戲疫苗獎勵計劃」，送出5部即將在暑期上映的荷里活超級鉅製，合共15,000張電影換票證予已接種疫苗人士。詳情即看：【下一頁】

【6月22日】

萬豪國際

萬豪國際集團公布，以抽獎形式送出500萬積分予Marriott Bonvoy萬豪旅享家香港會員，10位得獎幸運兒將每人獲得50萬積分，並可透過Marriott Bonvoy萬豪旅享家計劃兌換酒店體驗。詳情即看：【下一頁】

【6月19日】

恒基兆業

恒基兆業集團今日（19日）宣布，「疫苗接種鼓勵計劃」，下周一（21日）開始接受登記，活動專設網頁將於當天上午9時開始運作，參加者必須網上登記。登記連結

【6月18日】

中國石化

中國石化將推出大抽獎，頭獎可享2年免費入「SINO X Power」超級汽油，名額1位；二獎享1年免費入「SINO X Power」超級汽油，名額29位，即合共送出相當於超過63噸超級汽油，總值超過168萬元。登記連結

【6月17日】

深水埗各界慶典委員會

下月起至9月30日推出疫苗獎勵計劃，為已接種疫苗市民提供餐飲和購物優惠，涉及區內D2 Place、西九龍中心及黃金電腦商場等多個主要商場，總值達2000萬元；而已接種者提供租樓、買樓佣金九折優惠。

匯達交通

贊助1,000張新巴「人力車觀光巴士」全日票，每張價值200元，予香港總商會於7月至9月期間舉行的抽獎活動。詳情即看：【下一頁】

廠商會

廠商會響應政府呼籲，日前宣布推行「有種‧有賞」疫苗獎賞計劃，總值超過500萬元，頭獎更高達100萬元，今日交代疫苗獎賞計劃詳情，包括100萬簽帳額兩名 市民需安裝手機程式登記。詳情即看：【下一頁】

富豪國際酒店集團

推出超過1,100份獎品的大抽獎，大獎為富薈酒店一年長期住宿 (4名)、二獎為富豪九龍酒店總統套房住宿 (10名)，其他豐富獎品則有9間酒店之住宿及自助晚餐，總值超過港幣200萬元。詳情即看：【下一頁】

香港總商會

今日（17日）公布「香港做得到！幸福大抽獎」詳情，每兩星期舉行一次，參加者須於抽獎活動專頁登記報名，7月2日起將可開始登記。七輪抽獎日期為：7月22日、8月5日、8月19日、9月2日、9月16日、9月23日及9月30日。市民只需報名一次，頭六輪未能中獎者將自動進入下一輪抽獎。登記連結

【6月11日】

怡和集團

怡和集團宣布會送出3輛平治房車，以及旗下中環置地廣場、文華東方酒店、美心集團等總值1,000萬的獎品，透過香港總商會將於7月至9月期間每2周一次的抽獎送出。

嘉華國際

嘉華國際集團今日（11日）公布，宣布推出「全城『嘉』油」疫苗獎賞計劃，以大抽獎形式送出價值100萬港元之海景嘉福酒店的電子餐飲禮券，鼓勵市民及早接種新冠疫苗；另外，集團將透過東華三院，捐出100萬港元發放予基層市民作為疫苗接種前檢查費用之津貼。詳情即看：【下一頁】

【6月10日】

稻苗學會

稻苗學會宣布，為鼓勵市民及食客接種疫苗，及促進市民到食肆消費，將於6月下旬至8月舉行接種新冠疫苗大抽獎活動，將送出多間稻苗會員食肆贊助的餐飲現金劵，預計送出的餐飲現金劵總額超過30萬。每份抽獎的餐飲現金劵金額最少也會有2,000元。有個別飲食集團更送出大獎的餐飲現金劵金額超過2萬元。登記詳情

【6月9日】

星夢郵輪

星夢郵輪推出「豪華郵輪海上行宮大抽獎」，於7月30日或之前在香港完成2劑新冠疫苗接種，以及年滿18歲的香港市民即可參加。5份獎品包括價值約380萬元的大獎，一年無限搭乘的「雲頂夢號」豪華海景露台客房郵輪通行證，每次最多可供4人入住。獎品總值近400萬元，報名日期由明日至7月30日，市民可免費參加，無須作出任何消費。詳情即看：登記連結

【6月8日】

長江集團聯同李嘉誠基金會

是次大抽獎送出港幣2,000萬長江集團禮券，可用於長江集團旗下所有品牌，包括購買長江實業發展之一手物業；於百佳、屈臣氏、屈臣氏酒窖、豐澤、3香港、Hutchgo 旅遊網站及生活易網上商店購買產品及服務；繳付酒店住宿餐飲消費、港燈之電費等。登記連結

亞洲保險

由6月8日起至本年12月31日內，為客戶提供多項獎賞及折扣優惠。為已接種或有意接種新冠疫苗客戶提供更多優惠及更全面保障。詳情即看：【下一頁】

新世界發展

新世界發展推出疫苗接種薪金或健康諮詢的津貼，受惠者可獲1,000港元資助，首階段名額約5,000個，由三間非牟利機構推薦及甄選服務對象，並安排發放方式，最快於本月底開始發放津貼。登記連結

保誠

市民可透過「Pulse by Prudential健康應用程式」參與大抽獎，頭獎可免費獲得保誠自願醫保尚賓計劃10年保障，每年保障高達1200萬元，名額10個；二獎亦可免費獲保誠精選「旅遊樂」旅遊保障計劃10年個人保障，名額亦為10個。詳情即看：【下一頁】

陳永棋/陳瑞球慈善基金

透過中華廠商聯合會的「有種有賞」疫苗獎賞計劃，捐出100萬元作為簽賬額，予已接種兩劑疫苗的市民抽獎。至於家族旗下兩大服裝品牌「ASHWORTH」及「J.LINDEBERG」亦響應計劃，送出共200萬元購物現金劵及VIP 會藉，予已接種至少一劑疫苗的市民，詳情容後公布。詳情即看：【下一頁】

【6月7日】

英皇集團

旗下英皇戲院送出20,000張戲票，予香港總商會以抽獎形式送出。凡於2021年8月31日或之前年滿18歲並在香港完成接種兩劑新冠疫苗的香港身份證持有人，可參加是次英皇集團戲票大抽獎，詳情及相關條款及細則將稍後公布。詳情即看：【下一頁】

恒基兆業集團

恒基兆業集團推出「疫苗接種鼓勵計劃」，在本月起至9月舉辦共6次抽獎活動，將送出999足金共三百両，和逾百萬元消費購物禮券，頭獎可獨得價值超過港幣100萬元的足金60両，加上系內煤氣公司同期推出港幣300萬元之疫苗推廣活動，送出獎品總值近港幣1,000萬元。詳情即看：【下一頁】

領展

領展宣布推出抽獎活動，獎品為400份價值5,000元的中式酒樓餐飲現金券及小型家庭電器，總值逾200萬元。詳情即看：【下一頁】

煤氣公司

煤氣公司推出5輪抽獎總值300萬元，9月中前接種一劑疫苗即可參加。詳情即看：【下一頁】

【6月4日】

新鴻基地產

新鴻基地產宣布，指將在今年7月至8月期間舉行「齊齊打疫苗、日日有獎抽」獎勵計劃，總值超過1,000萬元，將每日送出92份獎品，包括一部iPhone 12連SmarTone 5G計劃、旗下酒店stacation住宿套票等。詳情即看：【下一頁】

恒隆地產

市民於今年9月底前完成接種兩劑新冠疫苗，於恒隆旗下商場單一消費滿港幣100元，即可獲發總值港幣200元的恒隆電子購物禮券，推廣活動的詳情將於稍後公布。詳情即看：【下一頁】

【6月3日】

香港總商會

總商會推疫苗接種大抽獎，共送出約2000萬元獎品包括500張港鐵全年車票。詳情即看：【下一頁】

國泰航空

為鼓勵市民早日接種疫苗，國泰航空6月3日宣布推出疫苗獎賞，大獎得獎者將可於國泰全新的空中巴士A321neo 客機上舉辦私人派對。此外，國泰亦會舉辦大抽獎，送出共2000萬「亞洲萬里通」里數。詳情即看：【下一頁】

華懋集團

華懋集團推出大抽獎支持疫苗計劃。凡於本年8月底前完成接種兩劑新冠疫苗的香港市民，即可登記參加抽獎，並有機會贏取集團酒店住宿、餐飲、娛樂及現金券等獎品，總值超過2,000萬港元。詳情即看：【下一頁】

莎莎

莎莎將舉辦幸運大抽獎，提供總值100萬元的莎莎現金券予已完成接種兩劑新冠肺炎疫苗的香港居民。幸運大抽獎將今年8月1日開始舉行，每周一次，每次會派出總值10萬元的現金劵，為期10周。中獎人士可免費獲得莎莎VIP會籍一年及迎新禮品，價值超過1,000元。詳情即看：【下一頁】

【6月2日】

中華廠商會

廠商會宣布推行「有種有賞」疫苗獎賞計劃，為已接種兩劑新冠疫苗的18歲以上港人，提供300萬現金大抽獎，市民可於網上登記進行抽獎，大抽獎共有兩輪，頭獎可獨得100萬元現金，預料最快於7月底舉行。詳情即看：【下一頁】

一田

一田推出「疫苗優惠日」向已接種疫苗的市民提供優惠。市民由7月8日起至8月31日逢星期四到一田購物，於付款前出示針卡證明，即可有95折優惠。詳情即看：【下一頁】

太平洋酒吧集團

太平洋酒吧將送出港幣600萬元，以抽獎形式送予已接種新冠疫苗的香港居民，以提高疫苗接種率。自2021年4月29日起，凡完成接種疫苗的香港居民，即可參加幸運大抽獎，有機會贏取「全單免費」或其他由太平洋酒吧送出之酒精類飲品，禮品總值600萬元。詳情即看：【下一頁】

銀行公會

會員銀行將會合作推出疫苗抽獎活動，計劃送出多份價值10萬元的簽賬額或購物禮券，將開放予已完成接種2劑疫苗人士參加，但具體細節容後公布。詳情即看：【下一頁】

【6月1日】

太古地產

太古地產宣布，已完成兩劑接種者可參加幸運大抽獎，有機會獲得港幣10,000元商場現金劵，名額500個；而員工完成接種可享一天特別假期，及獲發港幣2,000元商場現金券。詳情即看：【下一頁】

鷹君集團

鷹君集團公布，6月1日起至8月31日，為打滿兩劑疫苗本港居民提供一連串消費優惠，旗下本港3間酒店包括香港朗廷酒店、香港康得思酒店及香港逸東酒店，將提供共3,000晚酒店房間，以及其住宿餐飲的半價優惠。

另外，旗下冠君產業信託（2778）的朗豪坊亦提供消費奬賞，予已完成接種的商場會員，包括於商場消費滿100元，即可獲最多100元朗豪坊商場或其商戶之現金禮券。詳情即看：【下一頁】

香港迪士尼樂園

香港迪士尼樂園表示，6月2日至6月28日期間，所有醫院管理局員工及已注射至少一劑新冠疫苗的市民，於網上登記成為MyDisney會員後，可於樂園內的指定商品店鋪免費領取價值約250元的禮品包一個，每日名額約1,000份，換完即止。詳情即看：【下一頁】

【5月31日】

信和及華置

香港居民持有有效的香港永久居民身分證，將有機會參與大抽獎，贏取凱滙一伙價值1,080萬元的一房單位，而所有持香港身份證的永久和非永久居民（包括持有香港工作簽證的人士，如家庭傭工），亦有機會贏得由黃廷方慈善基金送出的20個獎項，每個10萬元的預付卡簽賬額或信用卡免找數簽賬額。

所有合資格參加者必須年滿18歲並已於香港完成接種兩劑新冠疫苗，較早前已在香港接種了新冠疫苗的居民也可參加。大抽獎參加者須於2021年9月1日或之前登記，參加辦法及詳情將於稍後公布。詳情即看：【下一頁】

港鐵

港鐵將送出500張全年車票，總值高達約1,000萬元。車票持有人可於一年內無限次乘搭港鐵本地車程，以每天兩程最長車程元27計，車票每張總值2萬元，但不適用於機場快綫、港鐵接駁巴士、往來羅湖及落馬洲的車程及東鐵綫頭等。詳情即看：【下一頁】

海洋公園

在2021年6月3日至30日期間，任何持有效公園入場門票或入場證、並已接種最少一劑疫苗的訪客，只需到海洋公園票務處出示疫苗接種紀錄，即可每人獲贈一套園內優惠券，包括灣景餐廳惠顧指定主菜買一送一；於園內指定小食亭惠顧指定套餐可享買一送一優惠；以及於園內遊戲區購買港幣$50攤位遊戲券，可額外獲贈一套價值50元之攤位遊戲券；總值超過200元。詳情即看：【下一頁】

信銀國際

信銀國際公布推出「齊心抗疫定存優惠」，所有新舊客戶在6月1日至9月30日間，在信銀國際分行出示接種兩劑新冠疫苗的證明，以新資金承造一個月定期，可有1厘年息率利息，新資金金額由1萬元起，上限為20萬元。詳情即看：【下一頁】

睿智金融集團

睿智金融集團宣布，將捐出150萬元的上海實業環境（00807） 股票，以抽奬形式送給已接種新冠疫苗的香港居民，設15個名額。抽奬合資格參加者必須年滿18歲，持有效香港永久居民身份證，已於香港完成接種兩劑新冠疫苗。抽奬參加者須於2021年9月1日或之前登記，參加辦法及詳情稍後在該公司網站公布。詳情即看：【下一頁】

【5月26日】

機管局

機管局將送出6萬張機票，以抽獎形式送予已接種新冠疫苗的香港居民及機場員工，以響應政府推動市民接種疫苗，詳情稍後公布。據了解，市民已接種2針即可參加抽獎，由於不是領取機票就立即起行，故抽獎資格不用等14天。詳情即看：【下一頁】

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責任編輯：TOPick港聞組