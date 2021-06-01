【Band1中學】 保良局何蔭棠中學重視學生英文 推學會半年制令學生學習專門知識

▲ 保良局何蔭棠中學是黃大仙區Band1中學。

位於黃大仙區的保良局何蔭棠中學，為全港首間坐落於學校村的中學，學校注重學生英文水平，最近3年入讀本地學士學位課程平均每年達120人，高全港4倍。

根據學校簡介，學校面積佔地超過7,000平方米，採用教育局「千禧校舍設計」。除課室、實驗室及電腦室外，亦設有多個主題教學場地，例如演辯廳、未來教室、「保棠」展覽廳等。另外還設有冷氣食物部、小型足球場、田徑場。

學校強調十分注重學生的英語水平，先後推出37項英語政策，包括寫作計劃，唱歌學英文、英語大使、學生英語學習檔案及網上學習等。其中中一至中六更開設中、英文會話班，重點培訓學生說話技巧的能力。

學術方面，2020年香港中學文憑考試，除中國語文、中史、中國文學外，全部科目（包括通識教育科）均以英語應考。全部科目取得2-5**級別成績平均為99.5%，取得4-5**級別成績平均為53%。數學科、生物科、物理科取得4-5**級別成績平均為68.6%。

學校數據顯示，該校最近3年入讀本地學士學位課程平均每年達120人，學生入讀之學系分別有︰醫學、法律、保險及財務與精算學、風險管理科學、專業會計學、中醫、物理治療、經濟與金融、工商管理、社會工作、工程、教育、幼兒教育及護理等。

學校推行學會半年制，學生於每學期最少參加一個學會，活動以工作坊形式進行。所設學會多元化，學術範疇有奧數、物理奧林匹克、橋牌、海洋生態、生物科技學會等；藝術範疇有攝影、陶藝、摺紙藝術、迷你模型製作、皮革飾物、手鈴隊、管弦樂團、中樂團、合唱團、無伴奏合唱、Q版人像漫畫學會等；體育範疇有足球、籃球、排球、游泳、田徑、羽毛球、乒乓球、單車、體適能學會等；興趣範疇有西式甜品、泰式甜品學會、魔術、航拍、虛擬實境及擴增實境、數碼影片製作、機械人編程學會等；另於服務範疇設立不同制服團體。

而學生在課外活動上的表現屢獲外界認同，近五年學術和運動項目獲學界或區賽冠、亞、季軍和優異獎共500項。

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