【過勞都市】香港連續2年蟬聯「全球最累城市」 打工仔每周工時超標29%【附12大過勞症狀Checklist】

▲ 香港連續2年蟬聯「全球最累城市」。

香港打工仔日做夜做無時停，做到成為全球最累城市。美國科技公司Kisi統計並分析了全球50座城市的「勞累指數」，列出「全球勞累指數」排名前10的城市，其中6座城市位於亞洲。而香港則連續2年排榜首，每周工作時間超出標準29%。

美國科技公司Kisi進行「2021最佳工作生活平衡城市」研究，分析全球50座城市的「勞累指數」。結果顯示，排前10名的「最累城市」有6個都是位於亞洲，其中香港蟬聯榜首，工時遠超國際勞工組織建議的每周工作40小時，每周工時超標29%。

全球最累城市TOP 10：

第1位：香港（29.9%）

第2位：新加坡 （25.1%）

第3位：曼谷（20.2%）

第4位：布宜諾斯艾利斯 （19.9%）

第5位：首爾（19.5%）

第6位：東京（18.3%）

第7位：德克薩斯州休斯頓 （16.6%）

第8位：吉隆坡（16%）

第9位：阿爾伯塔省卡爾加里 （15.5%）

第10位：倫敦（15.4%）

上班族該如何自測是否過勞？台灣勞動部勞動及職業安全衞生研究所早前推出一本《過勞自我預防手冊》，當中提及12個症狀：

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Work Life Balance城市 TOP 10

至於哪些城市較為Work Life Balance？ 「工作生活平衡指數」排名前10的城市，歐洲佔了七成：

第1位：芬蘭 赫爾辛基（得分：100）

第2位：挪威 奧斯陸 （98.6）

第3位：瑞士 蘇黎世 （91.5）

第4位：瑞典 斯德哥爾摩 （91.4）

第5位：丹麥 哥本哈根 （90.4）

第6位：加拿大 渥太華 （89.1）

第7位：德國 慕尼黑 （89.1）

第8位：加拿大 溫哥華 （87.8）

第9位：荷蘭 阿姆斯特丹 （87.6）

第10位：澳洲 悉尼 （86.8）

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責任編輯：羅嘉欣