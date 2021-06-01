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【下馬威】詳列10點與兒子約會規矩　未來奶奶示威：隨時令你走人

親子 11:42 2021/06/01

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熱門 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 逆天奇案 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

未來奶奶詳列10點與兒子約會規矩。

父母總不捨子女長大，有些人更覺得子女被其伴侶搶走，千方百計阻撓他們。美國有一名女子，近日就被男友的媽媽給予「下馬威」，列出10點與她兒子約會的規矩，當中更提及，「只要我不喜歡你，我就會把你趕出去」。

美國Tiktok用戶Emma，近日上傳了一段影片，她提到，男友的媽媽在IG貼文寫下了10點「和我兒子約會的規矩」，令她感到非常訝異。

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不少網民看到後，紛紛向Emma提議，快點「放生」男友。

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責任編輯：王明芳

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