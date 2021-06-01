【新冠肺炎】曾祈殷：本港或仍有隱形傳播只屬短暫清零　單靠防疫措施無法再免於爆疫

▲ 曾祈殷認為本港或仍有隱形傳播，反映本港只屬短暫的清零，情況不「穩陣」。（經濟日報資料圖片）

本港連續第16天本地零確診恐「斷纜」，灣仔警署一名35歲男警員初步確診新冠肺炎，暫未知感染源頭，檢出體內病毒量高。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷認為，需了解患者與輸入個案是否有關，但反映本港只屬短暫的清零，情況不「穩陣」，單靠防疫措施無法避免再爆疫情，須建立疫苗屏障，才能有效阻截病毒。

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今早(1日)接受港台《千禧年代》節目表示，需要檢測染疫警員的病毒基因圖譜，以了解與輸入個案是否有關，亦需關注是否工作上感染或私人生活接觸過某些人而受感染，如確立到受某些人感染，就證明社區仍然有隱形傳播。

他直言，是次個案亦突顯即使本港能夠28日或更長時間清零，亦只屬短暫的清零，形容情況並不「穩陣」，單靠非疫苗的措施，無法令疫情不再在本港爆發，必須建立疫苗屏障，才能有效阻截病毒；又稱有必要於新一波疫情來臨前，盡快提高疫苗接種率，促政府加強解說，釋除疑慮，及繼續做好外防輸入。

對於有建議以「篤手指」方式測試入境人士有否抗體，曾祈殷希望有關措施能夠盡快出台，以測試入境人士是否隱性帶有病毒。至於廣東省的疫情，曾祈殷認為內地當局一向嚴厲執行封區等措施，回港易可以繼續執行，但本港可以對相關人士加密檢測次數，例如經陸路口岸入境的人士，由現時需要檢測2次增加至3至4次。

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責任編輯：陳正怡