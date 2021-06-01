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【食神韜韜】梁文韜由325磅減到195磅　蔡瀾大讚：你的意志力非常強

娛樂 12:18 2021/06/01

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熱門 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 逆天奇案 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

食神韜韜成功減肥。

食神韜韜（梁文韜）因為主持TVB《日日有食神》而為人認識，韜韜除廚藝了得令觀眾注意外，其超龐大身形，特別是巨肚令觀眾十分難忘，在2005年，當時他已透露自己的腰圍達48吋。

患有「三高」的韜韜多年前曾表示因從事飲食業，加上本身精通煮食，不免吃得較多，並無奈稱再加上工作忙，連休息時間都不夠，所以缺乏運動由此導致身體肥胖。

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食神韜韜接受蔡瀾訪問。（影片截圖）

蔡瀾讚韜韜夠毅力

不過現時70歲的韜韜在近年已成功減磅，早前他接受老友蔡瀾的網上節目訪問，在節目所見，食神梁文韜明顯比以前清減。

韜韜表示為了健康所以積極減肥，連蔡瀾也不禁說：「現在你清瘦了不少。」

梁文韜自豪地講現時的體重說：「由325磅減到195磅，靠做運動，用了27個月去纖體。」蔡瀾聞言大讚：「你的意志力非常強。」不過未有詳述做運動的內容。

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弟弟離世知健康重要

其實韜韜在去年接受傳媒訪問透露決心減肥的原因。

他表示，最年幼的弟弟也是身材十分肥胖，可是在2017年，弟弟在59歲時，某天吃完飯後突然離世，於是令韜韜決心減肥。

韜韜先由飲食習慣入手改變，用生酮減肥法成功減磅。現在他於蔡瀾節目再表示，同時還有做運動，結果成功修身。

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同場加映：何遠東訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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