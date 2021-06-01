【大鬧葬禮】新抱嫌老爺遺產分太少　大鬧葬禮擋墓穴：給30萬才准下葬

▲ 內地一名女子嫌老爺遺產分太少，大鬧老爺莽禮。

葬禮通常莊重肅穆，讓家人送別至親。近日內地有一名新抱因不滿老爺遺產分太少，大鬧老爺葬禮，以身體擋着墓穴阻下葬，更向他人表明「給30萬才准下葬」。

綜合內媒報道，事件發生在4月29日，福建莆田一名新抱大鬧葬禮，令家人感無奈。從影片可見，女子坐在墓穴前，不讓老爺下葬，家屬都無可奈何。她向家屬表明要30萬人民幣（即36萬港元），才讓死者入土為安。最後家屬報警，警方把她強行拉走，才結束這場鬧劇。

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新抱與老爺關係差

據悉死者有4個兒子，女子為大兒子的妻子。死者生前賣地獲一筆錢，將錢分給各兒子，大兒子一家卻嫌少，因而與家人起爭執。在老爺生病卧床期間，大兒子一家都沒有去前往探望，更在老爺死後大鬧葬禮，欲討回錢財。

事件在網絡上傳開之後，引來網民討論，不少網民認為大兒子一家太過分，「死者為大，看新抱如此強勢，估計是怪老爺沒有全分給她吧！」、「大兒子十分離譜，不管錢怎樣分，爸爸也辛苦養大你，誰欠誰都分不清嗎？」、「此惡不嚴懲，天理不容！」。

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責任編輯：王明芳