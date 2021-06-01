【家庭難題】港男欲買租置公屋上車　父親憂失綜援資格極力反對

▲ 一名男網民大呻一家人欲買租置公屋單位上車但遭父親反對，原因是擔心失去申領綜援資格，令他感到無奈。

本港年青人置業一向是個大難題。政府早年推出租者置其屋計劃，希望協助公屋租戶以低廉價錢購買單位上車。近日有網民大呻，其一家打算試抽租置公屋單位，惟父親擔心因而失去申領綜援資格所以極力反對，令事主大感無奈。

一家人欲買租置公屋 惟父親反對

一名男網民最近在「連登討論區」發文，指一家四口目前住在公屋，年近60歲的父親收入一萬多元，母親是家庭主婦，妹妹剛大學畢業而自己月入近4萬元。近日妹妹建議一家人試抽租置公屋單位，以樓價數十萬計算，十成按揭攤分25年還款，每月只供兩、三千元，跟現時公屋租金相約，「但係就叫做可以有個物業」。

事主表示，自己和母親相當贊成妹妹的建議，惟父親聞言後極力反對：

話第時係『業主』嘅話，老咗冇得拎綜援，冇咗啲福利咁，又驚我哋兩兄妹會因為錢銀問題而唔理佢或者畀少咗家用，搞到佢臨老過唔到世，有得住冇得食咁。

網民：一家人無謂搞到反面

事主對於父親的反對原因感到無奈，故發文向網民求助：「應該點樣勸佢好？完全同佢個窮人思想溝通唔到」。有網民指出，根據現時政府規定，即使事主一家人購入租置單位，並不會影響年老家庭成員申請綜援的資格。

另外有不少網民認為，事主應尊重父親決定，「你老豆係戶主，佢有決定權，老人家想臨老有個屋企唔想冒險唔出奇」、「咁唔好搞老豆間公屋喇，佢養老架」、「大家傾吓啦，一家人無謂搞到反面」，遂建議事主自行儲錢買私樓上車。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

亦有網民提醒事主，租置公屋單位價錢雖然吸引，但屋邨樓齡一般較高而且設備殘舊，可能需要花一大筆費用裝修，認為開支會更大並不划算。「租置有好多問題，最重要整乜嘢都自己俾錢，而且全部都咁舊」、「租置太舊，有個綠表可以揀綠置居，點都好過租置」。

TOPick「親子最營食譜大賽」，立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，按此參加

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

責任編輯：王明芳