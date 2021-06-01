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【港區國安法】47人案今再處理保釋申請　7人申請被拒吳敏兒撤銷申請

社會 11:57 2021/06/01

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47人案8名被告今再申保釋，鍾錦麟吳政亨王百羽申請被拒。（資料圖片）

47名參與民主派初選人士涉違國安法被控串謀顛覆國家政權罪，其中36人續還押候訊，當中5名被告鍾錦麟、吳政亨、王百羽、趙家賢及劉澤鋒今（1日）早再於西九龍裁判法院申請保釋，遭國安法指定法官、總裁判官蘇惠德拒絕申請。范國威及余慧明於今午申請亦被拒，吳敏兒則撤銷申請，8名被告續還押候訊。

涉案47名被告的其中8名被告今再訊，法庭安排3個時段處理。

其中3名被告鍾錦麟、吳政亨及王百羽的保釋申請於今早10時處理，3人分別代表大律師提出申請，國安法指定法官、總裁判官蘇惠德聽取控辯雙方理據後，拒絕3人保釋申請，3人繼續還押候訊，並表示會放棄8天覆核保釋的權利。

趙家賢及劉澤鋒兩人申請保釋則於中午開始處理，兩人保釋申請亦被拒，並放棄8天覆核保釋的權利。吳敏兒、范國威及余慧明3人的申請將於下午2時半處理，其中吳敏兒撤銷申請，其餘兩人申請被拒。8名被告續還押候訊。

47人的案件昨再訊時，控方申請正式將案件轉介至高等法院，案件押後至7月8日提訊，11人續准保釋候訊。

同場加映，貪玩性格造就牙醫夢，港大牙醫學院梁耀殷指做牙醫要識得古靈精怪：

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記者：林欣樂

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