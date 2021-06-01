【ERROR自肥企画】新郎被玩「死亡行星」　觀眾憂格仔導演被責：唔好累咗無制限團隊

▲ 新郎婚禮被玩「死亡行星」，觀眾圍插：「唔好累咗無制限團隊！」

由ERROR與ViuTV幕後團隊「無制限OT編集團」合作的節目《ERROR自肥企画》令兩隊人馬人氣急升，有「格仔導演」之稱的Mike導（劉諾衡）更獲粉絲開設應援會，連帶節目的「恐怖大懲罰」也被追捧。

可是近日有網民未理節目組「無制限OT編集團」先前的勸戒，以「死亡行星」作為玩新郎遊戲，被觀眾圍插：「唔好拖累團隊！」

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▲ Mike導與「無制限OT編集團」近日人氣急升。（instagram圖片）

用「死亡行星」玩新郎

《ERROR自肥企画》15集節目早前已播映完畢，節目成功帶起不少熱門話題，造就ERROR與幕後團隊「無制限OT編集團」人氣暴升，當中「格仔導演」Mike的instagram追蹤人數爆升至12萬人，有粉絲更為其開設Facebook群組「格仔mike導絕對應該有應援會」，已經有近兩萬人加入。

雖然節目播完，但群組上仍有不少討論和更新。今日上午有網民上載一段轉自instagram限時動態的影片，見到有人以《ERROR自肥企画》中的大懲罰「死亡行星」作為玩新郎的遊戲。

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新郎中行星倒地

影片中的新娘手執「死亡行星」，大聲高呼：「我用死亡行星彈你，你都唔會嬲嘅，因為我係你老婆！」

鏡頭一轉，被「死亡行星」直擊腹部的新郎倒臥地上，需要兄弟團扶起。轉發影片的網民指，死亡行星成為了2021年婚禮玩新郎熱門招式。

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▲ Mike導於節目最後一集亦有親自體驗「死亡行星」。（節目截圖）

或連累無制限OT編集團

不過此舉似乎引來節目觀眾的不滿，不少網民留言直斥玩死亡行星的一對新人，認為他們自行研發並使用「死亡行星」非常危險。

同時指，此舉有機會連累到曾經勸告觀眾切勿模仿的「無制限OT編集團」。

▲ 導演Mike與團隊曾勸戒網民勿玩「死亡行星」。（網上圖片）

有網民留言：「其實有公開呼籲過唔好玩死亡行星，但總有人唔聽，藝人為咗節目效果先要冒險，一般人就唔好搞呢啲危險野啦。」

另外亦有人提到：「其實真係唔好笑，嗰次ViuTV直播，成班後製都叫大家唔好整死亡行星，因為真係好危險。後製話如果有人整咗嘅話，唔會讚嗰個人，反而會轉發罵嗰個人。」

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▲ （節目截圖）

有網民提到團隊曾於《ERROR自肥企画》第11集「BTS」中，已特地花費時間講解「死亡行星」的研發過程以作提醒。

該名網民大鬧：「人哋專登拍咗15分鐘放上咗電視叫你哋呢類智障唔好學唔好試做！點解呀？因為你哋岀咗事係會直接連累成個制作團隊同ViuTV呀！會有法律責任上身呀！」

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▲ 第一位體驗「死亡行星」的ERROR成員是保錡。（節目截圖）

193被轟中「小33」

「死亡行星」首次有螢幕亮相，是於《ERROR自肥企画》的第2集「任何人？友達？」用作懲罰，撇除用作示範的Agent L（曹梓沖）和編導麥可暉，首名體驗「死亡行星」的是ERROR成員保錡（吳保錡）。

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▲ 193被「死亡行星」擊中下體。（節目截圖）

過後接近每集節目都見到「死亡行星」的出現，其中最印象深刻的包括於第6集「侏羅紀公主」中193（郭嘉駿）被轟中「小33」，馬上倒地和檢查。

事後193接受訪問時表示回家後下體仍然腫痛，更由「金菇」變成「猴頭菇」。

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▲ 阿Dee被賀「呃Like」成功。（IG截圖）

另外，Mike導為祝賀阿Dee（何啟華）於網上「呃Like」成功，為其炮製強化版的「死亡行星」。

阿Dee的腹部馬上爆紅更痛到爆粗。路過的肥仔（梁業）亦有體驗，身體「厚實」的他亦被擊到馬上倒地，腹部秒速變瘀。

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▲ 肥仔亦難敵「死亡行星」的攻擊。（IG截圖）

Mike導強調不要模仿

於開拍前有份製作和試驗「死亡行星」的Agent L自爆，試過一次做測試時，因Mike導忘記倒數便出招，令Agent L內出血：「痾足兩日黑屎！」

及後有網民要求製作組公開「死亡行星」製作方法時，Mike導表示：「死亡行星係一件非常危險嘅道具，記住千祈唔好模仿。」

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