【校長訪問】單親貧困祖母撫育成才　小寶校長春風化雨盼孩子勇於挑戰

▲ 三水同鄉會禤景榮學校李小寶校長，對教導小朋友有自己的一套心法。

爸爸是黑道中人，媽媽在自己3歲時離家不辭而別。三水同鄉會禤景榮學校校長李小寶，從小跟祖母相依為命，童年生活艱苦，但無阻李校長奮發向上，加上祖母的無私大愛，讓她在逆境中茁壯成長。一路走來，李校長慶幸身邊出現不少貴人，她希望也能成為別人的貴人，尤其是她的學生，盼望教導孩子能像她一般，手執有禮、正面樂觀及勇於挑戰這人生三寶，活出幸福人生，成為生命的贏家。

▲ 「思維決定命運，態度決定高度。」是李校長的處事格言。「很多時候是心態、自我認知、自省以及習慣決定你的命運。一個轉念，很多事情都會不同的影響和後果。」（受訪者提供）

李小寶校長的祖母今年已90高齡，十分精靈健壯，一直跟李校長一家同住。在李校長眼中，祖母就是無價之寶，她堅毅樂觀的性格，以及不離不棄對自己無私付出的愛，一直烙印在李校長的心裏。童年時跟祖母的生活片段，至今仍歷歷在目。

感恩身邊有個好嫲嫲

祖母是一名農村婦人，只讀過一年書，但她十分緊張我的學業，經常叮囑我凡是老師吩咐的都要盡力去做，要做一個負責任的人。記得小時候跟她一起躺在床上，她一邊撥扇一邊聽我背乘數表。每逢默書又會跟我一起溫習，遇着她不認識的字，她會先讓我看一眼，然後着我默寫出來。祖母就是一個不怕困難，喜歡想方法去解決問題的人，我真的很欣賞這麼好的嫲嫲。

除了用心教導，祖母天性樂觀，也成為李校長的榜樣。

當年爸爸是黑社會小混混，經常離家去。記得第一次有警察找上門來，在我們家翻箱倒籠，我跟祖母事後要好好收拾。之後再有警察上來，見家中只得老人家和小女孩，也就沒再大肆搜索。那時候祖母跟我笑說，今回不用再忙於收拾真好。

▲ 李校長曾經訓練校內英語水平欠佳的學生參加學界習誦比賽，學生多為內地生，英文發音更是強差人意。最後竟能擊敗多區名校隊伍，勇奪冠軍，教李校長難以忘懷，既開心且令人豉舞。（受訪者提供）

教育工作選擇了我

祖母含辛茹苦將李校長撫育成人，李校長也沒有教祖母失望。25年前大學畢業後便投身教育工作，早期於私立中學任教，期後轉職到小學出任英文科老師，直至4年前升任校長。4年間將一間長期收生不足，被判為「寶校」的小學，扭轉局面變成今天區內深受家長歡迎，不愁收生的學校，李校長所花的心思不少。

「不是我選擇做老師，而是教育工作選擇了我。」李校長說因為家境窮困，來自單親家庭，有時候還得靠姑姐接濟生活。

大學畢業後，我必須找一份穩定的工作，因為我要養家，當時老師的薪金理想，我也沒太多想法便去教書。至今25年過去，方才發覺這是上天安排給我的工作，並且愈做愈有成功感。我名叫小寶，小朋友都叫我小寶校長或者寶寶校長。從前總覺得自己名字好像沒甚麼文化，很隨意似的。但當了校長後，彷彿覺得這是上天給我的使命，要我去服務許多小寶寶。

▲ 早年於香港浸會大學修讀人文學的李校長表示，自己對心理學甚感興趣，如果不選擇教育工作，也許會朝着心理學家這方向發展。（受訪者提供）

因為複雜的家庭環境，加上生活清貧，令童年的李校長特別懂事。中三那年便外出當兼職幫補家計。讀書成績雖算不上十分標青，但一直是個討好乖巧的學生，因此多年來一直深受學校老師愛錫。李校長形容自己的人生一直多貴人，成就自己日後幸福的人生。

記得中三那年我去當兼職售貨員，公司裏的大姐姐同事都待我很好。另外，我在學校讀書，雖算不上品學兼優，但很多老師都很疼錫我，也許因為我是個聽話的孩子。

李校長又十分感激初中時教她習誦的英文老師。

那時我讀書不是很出色，但老師教導我的，我都做到十足，老師帶領活動時，我總是表情最豐富的一個，每次他也找我站在台的中央，要我出任鞠躬的一個。老師發掘了我的潛質和才能，給我習誦和發揮的機會。

▲ 學校的其中一個教學理念，是致力培養孩子多元發展的能力。（受訪者提供）

送給孩子三個寶

回望過去，李校長不為童年的坎坷感氣餒，反而活得幸福精采，她說自己的生命充滿感恩。「你的童年不到自己選擇，但一定要相信幸福的將來是掌握在自己的手裏，不要給不愉快的經歷牽絆。」

一路走來，李校長慶幸身邊出現不少貴人，她希望也能成為別人的貴人，尤其是她的學生，盼望教導孩子能像她一般，手執有禮、正面樂觀及勇於挑戰這人生三寶，活出幸福人生。

學術只是基本門檻，將來的小朋友需要的技能其實要廣泛且全面。我會送3個寶給我們的老師和同學，就是Polite（禮貌）、Positive（正面思維）以及Possible（凡事有可能，挑戰不可能To infinity and beyond） 。

李校長逐一闡釋。她在上任時送給學生第一個寶Polite，最着重學生的禮貌，有禮的人也容易給人好印象，對建立良好人際關係有重要影響。

今年12月我們將帶同40名德育禮儀大使到日本交流，學生要披荊斬棘，通過一連串評核才能獲得大使的美譽。希望家長趁機鼓勵他們成為一個才德兼備、彬彬有禮的樂觀好孩子。

至於第二個寶就是Positive。李校長稱，思想心靈塑造才是王道，正向的態度令孩子一生受惠。因為充滿感恩的人具有更強的抗逆性，即使身在困境，也能勇敢向前。感恩的能力是一種核心無形的競爭力，充滿感恩的人很少會妒忌他人。最後一寶是Possible。

我們相信每個學生都有自己的優點和長處，每個老師都是孩子的伯樂。當你的人生有一項愛好，能夠表達情緒，就會發現你永遠不會孤單，也不會絕望。

老師的肯定 改變孩子一生

李校長分享小時候看見其他同學有父母接送，自己卻沒有，會感到自卑。但因為當年有老師找到她的亮點，譲她知道自己是一個有價值的人，因而影響日後當她成為老師後，也希望能找到孩子的亮點。

特別面對基層的孩子，希望他們也看到自己的好，對自己的觀感好，從而有自信，可以為自己爭取更多的機會。

李校長又分享最近看過的一則報道，讓她更感到教師任重道遠，足以改變孩子的生命軌迹。

報道指韓國重犯申昌源現時在監獄修讀法律，也出了自傳，他曾經說︰「像我這樣的人，若小時候有一位老師願意摸摸我的頭，跟我說我是一個好孩子，我可能不會走到現在這地步。」當我看了這則報道，心揪住了，我覺得老師就是這樣，作為老師，你有沒有看到孩子的好，從而讓到他知道自己的好，然後有所改變？

撰文︰陳淑儀