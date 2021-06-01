莫文蔚重唱《食神》歌曲《初戀》　Karen跟初戀男友結婚成一生美事

▲ 莫文蔚再度演繹《食神》歌曲。

莫文蔚（Karen）在即將推出的Visual Album《The Voyage》，先後演繹《喜劇之王》兩首歌曲外，第三首宣傳歌同樣來自星爺《食神》的電影歌曲《初戀》，Karen重新演繹那份清新感覺，就如初嚐戀愛的滋味。

在《食神》裡，周星馳幻想與粉絲會面的情節，穿上校服在大街小巷尋覓芳蹤，背景音樂便是用上《初戀》。

《初戀》本是林志美在80年代改編自日本歌手村下孝藏的同名大熱作品，為了為畫面配樂，當時劇組邀請《食神》中演火雞姐的Karen重新灌錄，不過電影從未推出原聲大碟，故只能在大銀幕上欣賞Karen的歌聲。

▲ Karen再演繹金曲。

時隔多年，莫文蔚在準備新專輯時，很快就決定將《初戀》加在的經典重唱名單內。

Karen今次選擇重唱《初戀》，編曲上就花了點心思，看似簡單，但以一支Acoustic Guitar作伴奏帶出初戀的簡單純粹。MV以現場收音方式收錄，Karen與結他手一同坐上小艇拍攝，她笑言：「這歌來自80年代，當年扒艇仔都是情侶拍拖指定活動，我跟結他手在艇上演唱，相信會喚起不少人拍拖時難忘片段。」

▲ Karen從不會暈船浪，導演讓Karen能全程投入演繹之餘，也能擺出優雅的台風！

說起初戀，對於Karen來說，卻是永恆的，因為丈夫Johannes就是她的初戀對象。當年只有17歲的Karen，因為拿到了獎學金，便遠赴意大利聯合國際書院求學，那時候認識了Johannes，二人發展了Puppy Love。

不過戀情只維持了一年，多年後二人再度重遇愛火重燃，在2011年修成正果，那一年Karen亦第二次拿到台灣金曲獎歌后的殊榮，她興奮的在台上宣布結婚，因此《初戀》在Karen的心目中也蘊藏著獨特的意義。