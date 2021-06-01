  • 28°C
香港時間 : 2021601日 (週二) 12:44
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 逆天奇案 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

莫文蔚重唱《食神》歌曲《初戀》　Karen跟初戀男友結婚成一生美事

娛樂 12:05 2021/06/01

分享：

熱門 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 逆天奇案 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

莫文蔚再度演繹《食神》歌曲。

莫文蔚（Karen）在即將推出的Visual Album《The Voyage》，先後演繹《喜劇之王》兩首歌曲外，第三首宣傳歌同樣來自星爺《食神》的電影歌曲《初戀》，Karen重新演繹那份清新感覺，就如初嚐戀愛的滋味。

在《食神》裡，周星馳幻想與粉絲會面的情節，穿上校服在大街小巷尋覓芳蹤，背景音樂便是用上《初戀》。

《初戀》本是林志美在80年代改編自日本歌手村下孝藏的同名大熱作品，為了為畫面配樂，當時劇組邀請《食神》中演火雞姐的Karen重新灌錄，不過電影從未推出原聲大碟，故只能在大銀幕上欣賞Karen的歌聲。

Karen再演繹金曲。

時隔多年，莫文蔚在準備新專輯時，很快就決定將《初戀》加在的經典重唱名單內。

Karen今次選擇重唱《初戀》，編曲上就花了點心思，看似簡單，但以一支Acoustic Guitar作伴奏帶出初戀的簡單純粹。MV以現場收音方式收錄，Karen與結他手一同坐上小艇拍攝，她笑言：「這歌來自80年代，當年扒艇仔都是情侶拍拖指定活動，我跟結他手在艇上演唱，相信會喚起不少人拍拖時難忘片段。」

Karen從不會暈船浪，導演讓Karen能全程投入演繹之餘，也能擺出優雅的台風！

說起初戀，對於Karen來說，卻是永恆的，因為丈夫Johannes就是她的初戀對象。當年只有17歲的Karen，因為拿到了獎學金，便遠赴意大利聯合國際書院求學，那時候認識了Johannes，二人發展了Puppy Love。

不過戀情只維持了一年，多年後二人再度重遇愛火重燃，在2011年修成正果，那一年Karen亦第二次拿到台灣金曲獎歌后的殊榮，她興奮的在台上宣布結婚，因此《初戀》在Karen的心目中也蘊藏著獨特的意義。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【紅館個唱】莫文蔚宣布演唱會加場　回應海報被惡搞：令我喜出望外
18:10 2021/04/24
【紅館個唱】莫文蔚宣布演唱會加場　回應海報被惡搞：令我喜出望外
【莫文蔚演唱會】Karen重新演繹《喜劇之王》主題曲　拍MV遊舊地：好多畫面在腦裡浮現
12:58 2021/05/18
【莫文蔚演唱會】Karen重新演繹《喜劇之王》主題曲　拍MV遊舊地：好多畫面在腦裡浮現
【莫文蔚演唱會》Karen再唱《喜劇之王》歌曲　星爺邀《悠長假期》配樂家度身訂造
13:24 2021/05/25
【莫文蔚演唱會》Karen再唱《喜劇之王》歌曲　星爺邀《悠長假期》配樂家度身訂造

你可能感興趣

【紅館個唱】莫文蔚宣布演唱會加場　回應海報被惡搞：令我喜出望外
18:10 2021/04/24
【紅館個唱】莫文蔚宣布演唱會加場　回應海報被惡搞：令我喜出望外
【莫文蔚演唱會】Karen重新演繹《喜劇之王》主題曲　拍MV遊舊地：好多畫面在腦裡浮現
12:58 2021/05/18
【莫文蔚演唱會】Karen重新演繹《喜劇之王》主題曲　拍MV遊舊地：好多畫面在腦裡浮現
【莫文蔚演唱會》Karen再唱《喜劇之王》歌曲　星爺邀《悠長假期》配樂家度身訂造
13:24 2021/05/25
【莫文蔚演唱會》Karen再唱《喜劇之王》歌曲　星爺邀《悠長假期》配樂家度身訂造
莫文蔚 周星馳 歌手 電影

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶