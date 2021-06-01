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【酒店Staycation】黎珈而創立護膚品牌XOVE　聯乘文華東方酒店推下午茶及Staycation美肌體驗$2,453起

休閒消費 12:46 2021/06/01

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熱門 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

由黎珈而創立的護膚品牌XOVE，現聯乘香港文華東方酒店推出XOVE白松露瑰寶下午茶。（品牌提供）

去年身為三女之母、經常被指凍齡有道的黎珈而（原名黎姿），以自己為生招牌創立護膚品牌XOVE。現在XOVE首次夥拍香港文華東方酒店，推出一系列美食及美肌體驗。

黎珈而花上10年時間，走訪歐洲多個地方，為尋得適合亞洲人的護膚成分，並於瑞士請來一隊由生物化學領域組成的專家團隊，共同研發出一系列產品。XOVE的產品以珍貴W-TruComplex白松露活肌修復精萃及魚子精萃為主要成分，擁有抗氧化功效，以修復歲月痕跡，因此深受名人追捧。

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XOVE由即日起至至7月31日，聯乘香港文華東方酒店推出XOVE白松露瑰寶下午茶，當中以XOVE產品作為靈感，例如以XOVE的白松露面霜作為藍本，設計出別緻的玫瑰覆盆子奶黃雲呢拿甜點，瓶身以朱古力製作，內含香滑雲呢拿慕斯，配以酸香誘人的覆盆子點綴，增添層次感。另外，法式松露芝士火腿多士以珍罕松露入饌，外皮香脆，夾著火腿及半融的芝士，軟滑香濃。

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XOVE白松露瑰寶下午茶將於香港文華東方酒店的快船廊及Cafe Causette供應，賓客更可免費獲贈XOVE白松露瑰麗修護套裝乙套。

此外，XOVE更與香港文華東方酒店推出XOVE Staycation住宿計劃及期間限定體驗館, 由$2,453起。凡於即日至7月31日入住香港文華東方酒店的賓客，可免費獲贈XOVE尊貴活膚套裝及CosMax療程套裝；客人更可於酒店閣樓的期間限定體驗館，體驗白松露活膚療程，有興趣可到網站預訂

XOVE白松露瑰寶下午茶

供應日期︰即日起到7月31日

地點︰香港文華東方酒店快船廊及Cafe Causette

價錢︰兩位$736

訂座電話︰2825 4000

記者︰梁靜詩


 

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