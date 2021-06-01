【廣州疫情】印度變種病毒入侵廣東　廣州近半封城狀態660航班停飛

▲ 印度變種病毒入侵廣東，廣州近半封城狀態，將近660航班停飛。

廣州疫情升溫，廣東衛健委公布廣州周一（5月31日）新增11例本土確診病例，另有2宗本土無症狀感染。當局宣佈將陸續為民眾進行強制病毒檢測，預計人數達1,149萬。受印度變種病毒陰霾籠罩，廣州昨晚起實施離境限制，出城須持有「健康碼」綠碼，而廣州取消航班截至今晨已累計近660班，有內地民眾認為氣氛有如「封城」。

▲ 廣州民眾接受檢測情形。（圖片來源：羊城晚報）

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綜合內地媒體報道，在廣東新一波本土疫情中，廣州所有病例都涉及印度變種病毒，而深圳的病例則驗出英國變種病毒。

世衛專家早前曾警示，未有證據顯示現有檢測方式、藥物或疫苗會對變種株效果較差，但不可否認隨著病毒愈傳愈廣，愈能獲得理想變種條件。

而中國疾控中心研究員、科研攻關組疫苗研發專家組成員邵一鳴表示，正針對變種病毒株研製新一代疫苗，預計疫苗完成調整及升級需時一個生產周期。

廣東省衞健委周日（5月30日）公佈，截至30日下午，在荔灣區完成首輪病毒檢測，從225.26萬人中已發現20人感染印度變種病毒，其中19人為無症狀感染。當局預計將對越秀、海珠、天河、白雲及番禺等區，逾千萬民眾安排接受檢測。

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疫情持續，廣州市政府宣布，周一晚上10時起離開該市的旅客，必須憑「健康碼」綠碼，並持有72小時內核酸檢測陰性證明。而毗鄰廣州的佛山市亦宣布，自周三（6月2日）12時起，民眾要取得「健康碼」綠碼及72小時內檢測結果陰性證明，方可離城。

受出城限制影響，跨境人流減少，廣州白雲國際機場取消航班的面積擴大。截至今日（6月1日）上午10:00，據中新網引述飛常準APP顯示，白雲機場取消的進出港航班已達660餘架次，取消佔比48.33%，接近5成。

▲ 廣州醫護人員。（圖片來源：羊城晚報）

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責任編輯：羅嘉欣