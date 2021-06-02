【靚太安樂窩】叮噹迷爸爸$4.6萬為子女打造多啦A夢睡房　自製時光機+隨意門+叮噹貼紙哄子女開心

▲ 80後叮噹迷爸爸為同樣喜歡叮噹的子女打造主題套房，十分夢幻。

「人人期望可達到，我的快樂比天高」對於叮噹迷來說，如果把屋企變成叮噹主題，可以放滿自己心愛的叮噹公仔，一定非常開心及解壓！一位80後的叮噹迷爸爸最近為子女打造多啦A夢主題小朋友房，房內展示多個經典元素，又展示不少珍藏品，引來一眾網民的讚賞。

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這名叮噹迷劉先生近日（29日）在家居裝修分享谷Facebook群組分享叮噹主題的小朋友房相片，相片中展示了多款叮噹的收藏品及限量版精品，把心愛的卡通精品融入主題睡房，令一眾網民大讚「好靚」，更表示要到他的家打卡！劉先生接受TOPick訪問，分享裝修原因及裝修特色。

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叮噹迷劉先生和家人住在實用面積677呎的私樓單位，由於4歲的兒子及2歲的女兒漸漸長大，所需要的空間較多，他決定改造約80呎的小朋友房，把它變成充滿叮噹夢幻元素的主題房，順道把一直放在櫃內的叮噹精品在房間展示。

一家人都熱愛叮噹

由「叮噹」時代到「多啦A夢」時代，這卡通已陪伴了兩代人的童年時光。

劉先生從小接觸叮噹漫畫，各故事內容貌似天馬行空，其實充滿創意，部份故事中亦會提及不同科學／歷史知識。他由小學開始儲文具、漫畫、貼紙等。踏入職場後，會開始儲以前買不起的模型及畫作（例如浮世繪）。

至於哥哥及妹妹，劉先生便會帶他們看多啦A夢大電影及使用多啦A夢的敎材。久而久之，兩個小朋友都成為了多啦A夢的粉絲。

哥哥出街會自己揀多啦A夢嘅衫，記得唔同時期主題曲同主要道具嘅名稱；妹妹已經認得主要角色名稱！

多啦A夢包圍住很愉快

劉先生認為無論大人小朋友，見到多啦A夢都會好開心。將小朋友鍾意的卡通放入房間，令他們自己睡覺時不會驚，因為有多啦A夢一直陪住他們，

每日一瞓醒就見到咁多多啦A夢包圍住，會係愉快一日的嘅開始。

親手畫圖及參與裝修

劉先生是一位室內設計師，設計叮噹小朋友房時，繪圖度尺問題不大，他構思好設計圖，便給工廠做傢俬。

小朋友房設計了一張叮噹經典藍色雙隔床，上隔床有叮噹造型的床欄，床欄擺放了兩個從日本購買的多啦A夢立體公仔，點綴了這張床；下隔床有時光機擺設配搭經典場面的牆紙，劉先生更親至為時光機的燈噴油，

揾時光機支燈，用咗幾日先搵到合適尺寸！

床下的櫃及彩色樓梯，都印上了親手設計叮噹表情包貼紙，睡床旁邊擺放了兩個大叮噹精品，整張床的所有角落都有叮噹的影子。

睡床的對面設有一個裝飾櫃，擺放了多個叮噹模型，猶如一個迷你叮噹博物館。劉先生度尺寸再找朋友幫忙用亞加力膠片造這個裝飾櫃，他分享一些製作亞加力櫃的貼士，

香港都有好多製作公司，淘寶都有好多，仲好平，不過溝通麻煩啲！

隨意門內有乾坤

劉先生親自隨意門挑選油漆顏色並自行油上，他選用水性磁油，不論使用時或乾透後，都不會發出難聞的漆油氣味。此外，它耐用同時，也可保持色彩亮麗持久，令隨意門的鮮桃粉紅更耐看。

此外，隨意門側下面有兩幅叮噹精品，劉先生介紹這都是上年香港推出，只有限量150件。而且開質第一天已售罄，現在應該要「食炒價」。

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裝修詳情：

裝修小朋友房時，他們都住在單位裡。由於要鑿牆改電位，要相熟師傅有空才進行，連執拾及搬運大約一個月完工。裝修後，一家4口都很滿意這間房的設計，作為用家的小朋友每天都很享受睡在這房間，

小朋友日日都可以座時光機去時空旅行。

整個裝修工程花了$4.6萬，詳情如下：

電掣改位、窗口冷氣：$1.4萬

油漆料：$0.3萬

床、衣櫃、吊櫃加木工：$2.5萬

透明膠架、膠貼：$0.4萬

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記者：王芷瑩