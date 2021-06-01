【劫便利店】涉持刀搶劫8間便利店逾5.6萬元　3青年認罪候判

▲ 涉持刀搶劫8間便利店逾5.6萬元，3青年認罪候判。（資料圖片）

3名青年涉於17天內到新界8間便利店搶劫，其中1人負責持刀指嚇店員，劫去共5.6萬現金及17包香煙，3人於最後1次犯案後兩天被捕，今（1日）於高等法院承認8項搶劫等罪，基於控方須就案件再作調查，法官將判刑押後至8月23日處理。

被告謝震浩（20歲），關少傑（19歲）及胡樂恒（17歲），案發時均無業。謝承認共7項搶劫及1項企圖搶劫罪，關及胡則各承認1項搶劫罪。案發於2020年2月3日至2月19日期間，3名被告分別於元朗、天水圍、屯門、上水及葵芳共8間便利店搶劫，劫去現金共逾5.6萬元及17包香煙。

控方指首被告曾涉搶劫刑事記錄，次被告則涉販毒案保釋期間犯下本案，第3被告則沒有刑事記錄。法官指次被告因販毒被捕後「仲夠膽同人搶劫」，明言判刑時須作出考慮。基於控方表示仍須就案件進行調查，法官將判刑押後至8月23日處理，並先於7月29日作提訊。

案情指，8宗案件均發生於凌晨時分，首案發生於2020年2月3日，被告及涉案不知名人士每隔3至4天便犯案，地點分佈於元朗、天水圍、上水、屯門及葵芳。案發時首被告均戴上帽及面罩，並以刀或𠝹刀指嚇店員，要求店員從收銀機交出現金或香煙。

案發時除首被告外，第3被告亦曾涉其中1次搶劫案中，次被告則於其中1次搶劫案中負責「睇水」，並沒有於搶劫現場出現。

於8宗搶劫案中，便利店的閉路電視均拍下涉案被告及涉案人進入及離開便利店經過，3名被告最終於同月21日被捕。

警誡下首被告稱因欠債而搶劫，部份搶劫事件由友人提議，他獲分款項後均用作還債。次被告則指受首被告所託負責「睇水」，事後獲酬500元。第3被告則指帶同鐵鎚與首被告一同搶劫其中1間便利店，事成獲分2,500至3,000元，其後警方起出部份款項。

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記者：林育慧