【病毒檢測】街巿檔販等特定群組獲安排免費檢測　網上截止日期延至本月底

▲ 食環署會繼續為特定群組安排免費檢測服務。（經濟日報資料圖片）

食環署今日(1日)表示，除為上水屠房從業員提供定期檢測服務外，食環署會繼續為特定群組，包括高接觸群組的街巿攤檔從業員及駐場人員、持牌小販及凍房從業員等，安排免費檢測服務，以保障公眾健康。

計劃的網上登記截止日期已延至6月30日，曾登記並已接受檢測的高接觸群組亦可再次登記。

署方指，根據計劃，檢測承辦商Prenetics Limited負責提供一站式採樣及檢測服務，詳情可致電檢測承辦商熱線（3008 8319）或瀏覽食環署網頁。

發言人呼籲，有關人士繼續遵從第599F章指示，持續保持個人及環境衞生，確保處所清潔衞生及食物安全。

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責任編輯：陳正怡