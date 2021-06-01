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【居家防疫】台媽迫仔剪「不敢出門髮型」　髮型師無奈︰兒子剪完爆喊

育兒經 13:16 2021/06/01

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一名台媽為怕兒子外出，竟要求髮型師為他剪一個「不敢出門髮型」。

台灣疫情持續，截至昨日（5月31日）累積有8511宗確診個案，當中7300多宗是本土感染病例。當地已實施並延長第三級防疫警戒至6月14日，市民都盡量留家防疫。一名台媽為怕兒子外出，竟要求髮型師為他剪一個「不敢出門髮型」，兒子見到自己的新髮型後爆喊。

擔心兒子疫情下出門

台灣一名髮型師周日（5月30日）於facebook群組「高雄五甲大小事」發帖，表示有家長擔心子女在疫情期間出門，其中一位家長要求他為兒子「剪一顆讓他不敢出門的髮型」。於是髮型師就動手，為其兒子設計一個新髮型，他指出︰

剪完這個小朋友哭到爆！剪完後他一直哭著說我不要出去了……

    點擊圖片放大
    +3
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髮型師上載了3張照片，可見一名看來像中學男生有奇異髮型，上半部的頭髮被剃光，下面則留有一圈頭髮，有如「地中海」禿頭般。

網民︰媽媽太狠了

網民對這個男生的髮型議論紛紛，有人認為似足前高雄市長韓國瑜的髮型，留言「太狠了」、「好醜」，也有網民有感這個髮型會對子女造成心理陰影，覺得那位兒子「太委屈了」。點擊看更多網民留言︰

    點擊圖片放大
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不過，不少網民都錯重點，髮型師在帖文提及那位兒子是「小朋友」，但網民感覺相片中的兒子不似小朋友，笑說「你的小朋友年紀到底多小？」、「看起來30幾歲的小孩子？」、「有點年紀的小朋友」。

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責任編輯：王明芳

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