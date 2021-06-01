【逆天奇案】疫市斥資7位數擴展健身室生意　楊柳青獲男友傳授營商之道

▲ 楊柳青出席慈善活動。

有參演近日熱播劇《逆天奇案》的楊柳青最近榮升老闆開健身室中心，日前以教練身份出席由香港社會創投基金舉行的慈善活動「WE! Tabata TOGETHER! 」，帶領多位運動愛好者。

在毗鄰灣仔渡輪碼頭的海濱主題區，進行戶外一小時高強度間歇性運動，所得善款將全數捐給「全城街馬基金會」RunOurCity Foundation慈善機構。

楊柳青一直有教班經驗，故是次活動對她而言挑戰不大，因為平時她亦喜歡在戶外做運動，她說：「平時自己都有做運動，最鍾意在露台度做，本身怕凍、不怕熱，享受出一身汗感覺。」自感粗魯的楊柳青，表示最愛操腹肌和pat pat，務求練出女性的曲線美。

【明星扮靚】楊柳青林子超合資開健身學校 小青戒一種食物保持苗條身段【內附餐單】

▲ 楊柳青打算擴展健身室生意。

提到在疫情下，她新開設的健身室中心生意可有受影響？

她直言關門時間比開門時間多，健身室收入的確大大減少，但她亦打算加碼投資7位數，在逆巿搬舖擴展：「現在間舖太細，空間不足，加上地區問題，所以會搬舖，正在銅鑼灣物色緊新舖。」

▲ 以教練身份教參加者做運動。

不過，楊柳青感恩幕前工作尚算理想，她即將有機會返內地拍攝網絡電影；問到生意同幕前工作雙線發展的她，可會忽略陪外籍男友的時間？

楊柳青指男友非常支持她的工作，在生意上，男友亦分享不少經驗給她：「他經常周圍飛，但小別勝新婚，他是我最忠實粉絲，現在每晚陪我一齊追看《逆天奇案》。」

