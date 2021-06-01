【愛惜生命】小強被踩至半死獲熱心男送醫救一命　獸醫：每個生命都應被尊重

▲ 小強被踩至半死，熱心男子把牠送院救一命。

小強出沒，很多人也避之則吉。但近日泰國卻出現一名熱心男子，發現一隻蟑螂被踩至半死，在路邊掙扎後，把牠送到動物醫院急救，最終挽回一命。負責救治的獸醫在網上分享是次經歷，大讚該名男子，認為「每個生命都應被尊重」。

泰國獸醫「ธนู ลิมปพัฒนวณิชย์」在其facebook表示，5月24日晚接獲一宗緊急病例，有人踩到一隻蟑螂，導致牠受傷躺臥路邊。一名男子路經目睹此情況，立即帶牠到動物醫院。獸醫表示，當時蟑螂的生存機會只有50%。

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獸醫強調，這並非開玩笑，他讚揚那名男子有憐憫之心，並認為「世界上每個生命都應被尊重和關愛」。帖文一出，引來網民熱議，不少人也為此感到詫異，另有人關注蟑螂送院後的情況。獸醫回覆指，他們把蟑螂放進氧氣箱後，情況已大有改善，所以主人已把牠接回家照顧。他又謂，院方並無收取治療費用，只當作做件好事。

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責任編輯：羅嘉欣