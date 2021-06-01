【早餐界KOL】張敬軒+吳肇軒繼《百年樹木》再合作　聯同吳家忻放笑彈【有片】

▲ 張敬軒、吳肇軒與「港版周子瑜」吳家忻（Kayan）首度合作拍廣告。

張敬軒、吳肇軒與「港版周子瑜」吳家忻（Kayan）首度合作拍廣告，化身福爾摩軒查案的張敬軒與擔任戶戶送外賣專員的吳肇軒身處陰森大宅內，一同調查Kayan聲嘶力歇地嚎哭的原因。劇情充滿神秘詭異氣氛，卻帶有黑色幽默。

鏡頭前的張敬軒工作態度專業及鬼馬，站在旋轉台上轉身時每次都有不同的鬼馬表情，鏡頭後的他也不失鬼馬本色，與工作人員大講流利譚仔話，就連吳肇軒都請教他學講譚仔話，你一言我一語，大放笑彈。

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▲ 化身福爾摩軒查案的張敬軒與擔任戶戶送外賣專員的吳肇軒身處陰森大宅內，一同調查Kayan聲嘶力歇地嚎哭的原因。

張敬軒笑言接拍該廣告後做足準備功夫，經常要微服出巡，他說：「譚仔話易學難精，我之前去吃米線之餘，還留意每位譚仔姐姐說譚仔話，每晚都拿著菜單以譚仔話說一次所有菜式，如果有機會都希望可以親自到食店以譚仔話為顧客落單。」

張敬軒又表示最開心是可以安坐在自己的大宅，隨時落單非常方便，說：「我可以何時何刻都落單，在大宅的任何角落都品嚐到我最愛的泡椒酸菜魚湯米線與香茜皮蛋魚湯米線。」而吳肇軒在拍攝途中聞到米線香氣，忍不住要預留「半碗」作宵夜，令全場抱腹大笑。

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▲ （左起）吳肇軒、吳家忻、張敬軒。

張敬軒和吳肇軒對於是次的廣告演出十分興奮，更發掘自己搞笑一面，張敬軒說：「我和吳肇軒很有緣，他曾為我歌曲《百年樹木》擔任MV男主角，今次再度合作很開心，想不到我們同樣有喜劇細胞，雙軒一出，誰能忍笑，希望日後有機會拍攝喜劇！」

在旁的吳肇軒則笑說：「可以與軒仔再度合作拍攝喜劇，我不收片酬也不介意。」

▲ 張敬軒、吳肇軒、吳家忻介紹外賣優惠。

此外，被喻為「港版周子瑜」的Kayan亦願意為廣告不惜放下女神形象，配合劇情喊得聲嘶力竭，面容扭曲，坦言不介意飾演醜角，說：「我曾拍不少廣告，但這次給我最大挑戰，為了做到面部表情收放自如，我一接到劇本後，每天都很努力對鏡做戲，有次還把我媽媽嚇倒，因為我關上了燈，在鏡前做出不同表情大叫，這樣才令自己更加入戲，哈哈！」

Kayan坦言作為新人，會作多方面嘗試，不想被定型，還非常感激吳肇軒在拍攝現場教她做戲，令她更能掌握演繹技巧。

她說：「我的演戲經驗尚淺，還有更大進步空間，起初我都擔心自己頻吃NG，雖然我在家勤於練習，始終一埋位便會緊張，幸好吳肇軒從旁指導，他非常有耐性，令我信心大增，加上軒仔又在現場頻說譚仔話，完全舒緩我緊張的情緒，最後要多謝他們，令我演出流暢自如。」

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