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【2021父親節】九龍酒店和牛燕窩盛薈自助晚餐 eShop購買享65折優惠價名額每日限50個【附連結】

休閒消費 13:05 2021/06/01

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熱門 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

九龍酒店和牛燕窩盛薈自助晚餐周年優惠eShop購買享65折。(酒店提供)

一年一度的父親節即將來臨，在尖沙咀九龍酒店的倚窗閣推出父親節自助午餐及晚餐，同慶歡欣的佳節。而6月推出的和牛燕窩盛薈自助晚餐，更加有大廚精心炮製多道以鹿兒島和牛及養顏燕窩入饌的豐富菜式。

選用鹿兒島和牛，雪花紋路分佈均勻，肉質軟腍細膩，油份恰到好處。除了主題美饌，各款凍海鮮、三款新鮮生蠔、刺生、熱葷、即切烤肉、Mövenpick雪糕等令人垂涎之美饌同樣不容錯過，而甜品師傅同時製作多款比利時朱古力系列的精緻甜品，讓人食指大動。

並且由即日至6月30日，酒店設周年優惠，透過eShop購買各式自助午餐和自助晚餐可享65折優惠，每日名額只限50個！

自助餐除了和牛，還配燕窩，如香芒燕窩龍蝦沙律，不要錯過。(酒店提供)

詳情如下：

和牛燕窩盛薈自助晚餐
時間：6pm-9:30pm
價錢：成人$608起、長者及小童$458起 (需加一服務費)

按此連結eShop獨家優惠
周年優惠：自助晚餐 (每日首50名) – 65折 (優惠期至6月30日，名額有限，先到先得。)
周一至四價錢：成人$456、長者及小童$343.5
周五至日、公衆假期及其前夕價錢：
成人$501、長者及小童$366

自助晚餐  – 7折
周一至四價錢：
成人$486.4、長者及小童$366.4
周五至日、公衆假期及其前夕價錢：
成人$534.4、長者及小童$390.4

地址：尖沙咀彌敦道19-21號九龍酒店2樓倚窗閣
查詢：2734 3803

撰文：郭秀芳


 

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