【2021父親節】九龍酒店和牛燕窩盛薈自助晚餐 eShop購買享65折優惠價名額每日限50個【附連結】
休閒消費 13:05 2021/06/01
一年一度的父親節即將來臨，在尖沙咀九龍酒店的倚窗閣推出父親節自助午餐及晚餐，同慶歡欣的佳節。而6月推出的和牛燕窩盛薈自助晚餐，更加有大廚精心炮製多道以鹿兒島和牛及養顏燕窩入饌的豐富菜式。
選用鹿兒島和牛，雪花紋路分佈均勻，肉質軟腍細膩，油份恰到好處。除了主題美饌，各款凍海鮮、三款新鮮生蠔、刺生、熱葷、即切烤肉、Mövenpick雪糕等令人垂涎之美饌同樣不容錯過，而甜品師傅同時製作多款比利時朱古力系列的精緻甜品，讓人食指大動。
並且由即日至6月30日，酒店設周年優惠，透過eShop購買各式自助午餐和自助晚餐可享65折優惠，每日名額只限50個！
詳情如下：
和牛燕窩盛薈自助晚餐
時間：6pm-9:30pm
價錢：成人$608起、長者及小童$458起 (需加一服務費)
按此連結eShop獨家優惠：
周年優惠：自助晚餐 (每日首50名) – 65折 (優惠期至6月30日，名額有限，先到先得。)
周一至四價錢：成人$456、長者及小童$343.5
周五至日、公衆假期及其前夕價錢：
成人$501、長者及小童$366
自助晚餐 – 7折
周一至四價錢：
成人$486.4、長者及小童$366.4
周五至日、公衆假期及其前夕價錢：
成人$534.4、長者及小童$390.4
地址：尖沙咀彌敦道19-21號九龍酒店2樓倚窗閣
查詢：2734 3803
撰文：郭秀芳