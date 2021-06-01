【宣佈退賽】法網選手大坂直美患抑鬱症3年宣佈退出　性格內向長期戴耳機減低焦慮【附1分鐘自測抑鬱症】

▲ 法網選手大坂直美患抑鬱症3年宣佈退出，性格內向長期戴耳機減低焦慮。

世界排名第二的日本女子網球手大坂直美，今（1日）於社交平台宣佈退出法國網球公開賽，她透露，自2018年起一直受抑鬱症困擾，又指自己性格內向，每當要面對傳媒，總會感到焦慮，為了賽事、其他球手和她本人，退賽是最合適的方法。

現年23歲的大坂直美在今屆法網賽前已揚言不會參加賽後記者會，並質疑記者會的安排「不在乎運動員的心理健康」。她早前於女單首圈淘汰羅馬尼亞球手後，一如預料缺席記者會，被罰款1.5萬美元，並被警告如再犯，可能會被禁賽。

她今日於Twitter上宣佈退出賽事，指情況已超出她之前的想像，對於比賽、其他球手以及她本人而言，退賽是最好的做法，可讓所有人都將焦點重新放回法網賽事上。

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大坂直美提到，自己於2018年贏得美國網球公開賽後，便深受抑鬱症困擾。她表示自己性格內向，不擅長社交，很多人都會留意到，她經常戴著耳機，這是她舒緩焦慮的方法。她又說：

我不是一個演說家，每當要面對傳媒，我總會感到焦慮。

她指今年參加法網時，內心更加脆弱和焦慮，因此選擇缺席記者會。她在聲明中表示，已去信法網主辦單位道歉，並願意進行溝通，但目前確實需要告別賽場一段時間。

大坂直美退賽的消息震驚體壇，「細威」莎蓮娜威廉絲（Serena Williams）表示支持對方的決定，又指理解她的處境，「希望能給予她一個擁抱」。

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沒有明顯的表面徵狀 1分鐘自測是否患抑鬱症

據衞生署資料，本港每100名成年人，有3人是抑鬱症患者；但逾半數沒有尋求協助。除工作以外可能導致抑鬱症，亦可能因著擔心子女升學、夫婦感情、父母健康、經濟狀況、將來退休生活等出現。

病人情緒會出現障礙，引致生理及心理失衡。抑鬱症很多時都是出自病人的感覺。但若果出現多項以下的症狀，而持續超過一段時間，並同時影響到正常生活(如工作和社交等)，便可能是患上抑鬱症。

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責任編輯：羅嘉欣