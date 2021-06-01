【食不安心】女子外賣漢堡包驚見密麻活蛆蠕動　內地麥當勞：顧客購餐後幾小時才食用

▲ 女子外賣內地麥當勞漢堡包驚見密麻活蛆蠕動。

食漢堡包竟然發現有蛆蟲蠕動！內地一名媽媽日前透過外賣平台訂了一份麥當勞套餐，包括4個漢堡包，沒想到孩子吃完2個漢堡包後過了數小時，竟發現剩餘未食的2個包中，有蛆蟲蠕動，非常噁心。媽媽馬上聯絡客服反映，內地麥當勞回應事件罕見，相信是因為顧客在購餐後幾小時才食用有關。

▲ 盒中有一條條的活蛆。

綜合內媒報道，5月29日，內地一名媽媽在外賣平台叫了一份麥當勞套餐打算讓孩子吃，當中包括2個板燒雞腿包及2個麥辣雞腿包。當孩子吃完2個漢堡包後數小時，竟發現剩餘、未食的漢堡中有蛆蟲。

昨日中午，孩子周末我點了外賣，孩子已經吃過2個了，那2個漢堡有沒有（蛆蟲）我也不知道。到了下午他們不是還要吃那2個涼的嗎？結果打開盒子一看，那蟲子已經窜得滿盒子都是。然後揭開面包，上面全是蟲。

從影片可見，盒中有數條活蛆，而包上亦有最少2條蛆蟲在蠕動，非常噁心。

▲ 包上也有最少2條蛆蟲蠕動。

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媽媽指，當時已在平台上聯繫客服反映，但只獲回應兩句，之後再沒有人理會。

事件經報道後引起廣泛關注，內地麥當勞官方回應指：

餐廳已與顧客積極聯繫溝通。經瞭解，顧客在外賣平臺購餐，幾小時後食用剩餘漢堡時發現該情況。漢堡在餐廳製作經過高溫煎炸或烘制，正常情況下，不會有蟲卵產生。夏季來臨，麥當勞提醒消費者，如食品未及時食用，請妥善保存。例如放置於冰箱內以避免招引蟲蠅。

事件也引起網民熱烈討論到底有沒有可能生蛆：

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責任編輯：羅嘉欣