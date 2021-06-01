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【電話卡實名制】邱騰華下午見傳媒交代電話智能卡實名登記制度

社會 12:53 2021/06/01

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邱騰華下午見傳媒交代電話智能卡實名登記制度。（經濟日報資料圖片）

港府今年初就電話智能卡實名登記制度展開公眾諮詢，諮詢期已於3月20日屆滿。商經局局長邱騰華今日(1日)下午2時半將聯同通訊事務總監梁仲賢，就電話智能卡實名登記制度會見傳媒見傳媒。

港府擬推手機SIM卡實名制，以打擊由智能卡衍生的罪行，建議儲值卡用戶需提供個人資料，包括姓名及身份證明文件，機構則需提供商業證明；另16歲以下人士需得到「合適」成人確認，包括家長、親人等；另每名用戶只可向每個持牌人登記不多於三張，而目前有約30多個持牌人。

港府早前曾言立法後將會分兩階段進行，首階後在頭120日讓通訊商建立並預備登入系統及數據庫，在121日起，所有市面可供售的新儲值卡及在及記日起生效的新服務計劃，均需在服務啟動前遵守實名登記；而第二階段為持牌人須在360日內為用戶進行登記法例生效後361日起將會失效。

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責任編輯：陳正怡

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