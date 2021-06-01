【再被追租】卓悅分店再被指欠租　弼街分店再被入稟追租逾85萬

▲ 連鎖藥妝店卓悅再遭業主入稟高等法院追討欠租及其他費用。（經濟日報資料圖片）

連鎖藥妝店卓悅位於旺角弼街地下分店，再遭業主日前入稟高等法院，指涉欠租8個月共涉逾85萬元，遂入稟追討欠租及其他費用。

原告錦誠貿易有限公司，答辯人卓悅化粧品批發中心有限公司。

入稟狀指，原告與答辯人於2019年3月簽訂租賃協議，以月租9.5萬租出旺角弼街73A地地舖及閣樓，及至2020年8月至2021年1月獲減租至8萬元。

原告指自2020年10月至2021年5月，答辯人欠付租金及差餉等費用，並曾透過律師去信要求支付欠租等費用，否則將終止租約及要求答辯人交吉，或循法律途徑追討。

原告指答辯人至今仍拖欠租金及利息等共逾85萬，遂入稟追討，並要求將舖位交吉，兼須支付利息及訟費。

資料顯示，卓悅位於旺角弼街地下分店，曾遭業主於2020年5月入稟高等法院指欠租半年逾62萬，並遭法庭頒令須繳清逾54萬欠租，以及交回舖位。

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記者：林育慧