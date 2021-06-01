【直資中學】啟思中學提供DSE及IB雙軌課程　現正接受2021學年中一叩門申請

▲ 啟思中學提供DSE及IB雙軌課程。（林宇翔攝）

啟思中學是位於將軍澳的直資男女校中學，提供DSE和IB雙軌課程，學校以英文為主要教學語言，校內老師國籍多達20多國，師生比例是1對9，配合英國中學普遍採用的學舍制度，全面照顧學生全人發展及建立抱負。學校由即日至7月16日接受中一叩門申請。

在2006年創校的啟思中學，重視全人及均衡發展，學生由中一入學起會加入不同學舍，由老師跟進他們的學業、社交和個人成長，直至畢業。高、中、低年級級別設有總主任，照顧學生發展品格、體能和照顧其校園生活、故是由直貫式學舍制度和横向關顧去全面照顧孩子。

另外，學校設有專職的高等教育及就業輔導組，每一年規劃大學展覽，指導學生選科和職業方向，希望盡量協助同學發展個人抱負。

學校的視藝科資源豐富，設計與科技室(共7間)和視藝課室設備媲美大學水平，其中音樂室有專業錄音設備供學生創作音樂。

▲ 創校校長張紹銘（右）於2020年榮休，由Anthony Adames（左）接任校長一職。（程志遠攝）

啟思的創校校長張紹銘於2020年榮休，由曾任聖瑪加利男女英文中小學副校長的Anthony Adames接任新校長。張紹銘則轉任校董，他過往接受TOPick訪問時表示，孩子初中和高中階段興趣和潛能仍不斷改變，不應過早定型，並希望學生了解自身文化的獨特性，及尊重其他人的文化和身分。

中一叩門申請

啟思中學現正接受2021學年中一叩門申請，交表日期由即日至7月16日，家長可將申請表以下文件提交：

學生相

申請人身份證明文件

教育局發出的小六學生紀錄表（如有）

最近兩年成績表副本

學校老師最近批改及評分的中文及英文寫作課業

獎狀證書（如有）

其他文件，如曾就讀學校或其他機構撰寫的推薦信（如有）

由醫生／心理學家發出的相關醫療報告或紀錄（如有）

校方會安排合適的申請人參加網上面試，並根據學生的小學成績表、推薦信、學生個人檔案及入學面試中的表現收生。

學費方面，2020學年的學費如下：

年級 2020-2021年度學費 中一至中二 $83,210（10期） 中三至中四 $88,280（10期） 中五（DSE） $92,760（10期） 中五（IBDP） $130,400（10期） 中六（DSE） $92,800（8期） 中六（IBDP） $130,400（8期）

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責任編輯：林愛娜