  • 28°C
香港時間 : 2021601日 (週二) 13:53
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【直資中學】啟思中學提供DSE及IB雙軌課程　現正接受2021學年中一叩門申請

中小學 13:05 2021/06/01

分享：

熱門 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

啟思中學提供DSE及IB雙軌課程。（林宇翔攝）

啟思中學是位於將軍澳的直資男女校中學，提供DSE和IB雙軌課程，學校以英文為主要教學語言，校內老師國籍多達20多國，師生比例是1對9，配合英國中學普遍採用的學舍制度，全面照顧學生全人發展及建立抱負。學校由即日至7月16日接受中一叩門申請。

在2006年創校的啟思中學，重視全人及均衡發展，學生由中一入學起會加入不同學舍，由老師跟進他們的學業、社交和個人成長，直至畢業。高、中、低年級級別設有總主任，照顧學生發展品格、體能和照顧其校園生活、故是由直貫式學舍制度和横向關顧去全面照顧孩子。

另外，學校設有專職的高等教育及就業輔導組，每一年規劃大學展覽，指導學生選科和職業方向，希望盡量協助同學發展個人抱負。

學校的視藝科資源豐富，設計與科技室(共7間)和視藝課室設備媲美大學水平，其中音樂室有專業錄音設備供學生創作音樂。

創校校長張紹銘（右）於2020年榮休，由Anthony Adames（左）接任校長一職。（程志遠攝）

啟思的創校校長張紹銘於2020年榮休，由曾任聖瑪加利男女英文中小學副校長的Anthony Adames接任新校長。張紹銘則轉任校董，他過往接受TOPick訪問時表示，孩子初中和高中階段興趣和潛能仍不斷改變，不應過早定型，並希望學生了解自身文化的獨特性，及尊重其他人的文化和身分。

中一叩門申請

啟思中學現正接受2021學年中一叩門申請，交表日期由即日至7月16日，家長可將申請表以下文件提交：

  • 學生相
  • 申請人身份證明文件
  • 教育局發出的小六學生紀錄表（如有）
  • 最近兩年成績表副本
  • 學校老師最近批改及評分的中文及英文寫作課業
  • 獎狀證書（如有）
  • 其他文件，如曾就讀學校或其他機構撰寫的推薦信（如有）
  • 由醫生／心理學家發出的相關醫療報告或紀錄（如有）

校方會安排合適的申請人參加網上面試，並根據學生的小學成績表、推薦信、學生個人檔案及入學面試中的表現收生。

學費方面，2020學年的學費如下：

年級 2020-2021年度學費
中一至中二 $83,210（10期）
中三至中四 $88,280（10期）
中五（DSE） $92,760（10期）
中五（IBDP） $130,400（10期）
中六（DSE） $92,800（8期）
中六（IBDP） $130,400（8期）

TOPick「親子最營食譜大賽」，立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，按此參加

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

責任編輯：林愛娜 

相關文章

【直資中學】移民退學潮約有30學額空缺　協恩中學插班生申請6月5日止
18:38 2021/05/27
【直資中學】移民退學潮約有30學額空缺　協恩中學插班生申請6月5日止
【直資中學】創校兩世紀傳統男校英華書院　實行「一生一體藝」培育全能學生
今日 10:00
【直資中學】創校兩世紀傳統男校英華書院　實行「一生一體藝」培育全能學生
【直資中學】德望中學曾誕「超級狀元」　直資傳統女校重視全人教育　
13:49 2021/05/31
【直資中學】德望中學曾誕「超級狀元」　直資傳統女校重視全人教育　

你可能感興趣

【直資中學】移民退學潮約有30學額空缺　協恩中學插班生申請6月5日止
18:38 2021/05/27
【直資中學】移民退學潮約有30學額空缺　協恩中學插班生申請6月5日止
【直資中學】創校兩世紀傳統男校英華書院　實行「一生一體藝」培育全能學生
今日 10:00
【直資中學】創校兩世紀傳統男校英華書院　實行「一生一體藝」培育全能學生
【直資中學】德望中學曾誕「超級狀元」　直資傳統女校重視全人教育　
13:49 2021/05/31
【直資中學】德望中學曾誕「超級狀元」　直資傳統女校重視全人教育　
中小學教育 直私學校 啟思中學 中小學考試 家庭教育

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶