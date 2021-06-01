【兩巴發展】城巴創辦人指若無特許專營限制　兩巴發展可以走得更遠

▲ 李日新在2006年宣布退休，辭任董事總經理一職。（資料圖片）

匯達交通副主席鍾澤文本月初接受傳媒訪問表示，內部有初步探討將新巴及城巴專營權合併，預計最快經過一年商討及研究後才有定案。城巴創辦人李日新（Lyndon Rees）表示，城巴和新巴自2004年合併為一個管理團隊，不明有關方案的意思，又坦言若沒有特許專營條款的限制，兩巴發展可以走得更遠。

李日新今日（1日）在fb引述有關兩巴合併的報道撰文，他指出，城巴和新巴自2004年合併為一個管理團隊，當時高利潤的城巴被經營虧損的新巴收購。他形容此為「反向收購」，因當時整個新巴管理層有不少人因財務節省而被裁減，取而代之是城巴管理團隊，著手管理和整合兩間巴士

至2006年李日新宣布退休。他指，當時城巴已是一家盈利豐厚的公司，而新巴已開始轉虧為盈；其繼任者亦繼續強大的基礎發展。他坦言，如果沒有特許專營條款的限制，兩巴發展本可以走得更遠，使路線網絡更合理。

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記者：陳子謙