【雷雨區迫近】珠江口雷雨區正東移未來一兩小時襲港　天文台籲提高警惕

▲ 雷雨區正東移，本港未來一兩小時將受影響。（經濟日報資料圖片）

本港近日持續有雨，天文台提醒珠江口的雷雨區正逐漸向東移動，或於未來一兩小時影響本港，市民應提高警惕；而隨一道低壓槽移向華南內陸，本港未來一兩日天色會逐漸好轉，惟仍有幾陣驟雨，至本周五、六時再有一道低壓槽橫過，屆時本港將再有大驟雨及雷暴。

▲ 珠江口雷雨區正東移，未來一兩小時襲港。（擷自天文台網頁）

天文台表示，一道低壓槽為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴，而珠江口的雷雨區正逐漸向東移動，或於未來一兩小時影響本港；本港今日下午大致多雲，間中有驟雨，局部地區有雷暴，吹和緩偏東風，漸轉吹西南風。

天文台又預測，隨著影響廣東的一道低壓槽移向華南內陸，未來一兩日沿岸地區天色逐漸好轉，但仍有幾陣驟雨；惟低壓槽再於周五及周六初時橫過華南，屆時有大驟雨及雷暴，而下周初再有另一道低壓槽帶來不穩定天氣，本港下周初大致多雲，有驟雨及雷暴。

至於熱帶氣旋彩雲於正午12時，集結在馬尼拉之東南約780公里，預料向西北移動，時速約20公里，逐漸靠近菲律賓東部一帶，未來兩三日橫過菲律賓東部一帶。

▲ （擷自天文台網頁）

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責任編輯：陳正怡