【逆天奇案】范文雅棄澳洲銀行工來港發展 Aliya演女神方嵐被綁受虐【多圖】
TVB劇集《逆天奇案》近日劇情講到女星方嵐（范文雅飾）被綁架並遭虐待，甚更險被直播謀殺。范文雅於2012年參選《國際中華小姐競選》入圍最後十強，後於同年加入TVB，至今入行9年。
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不甘沉悶 棄筍工來港追夢
現年35歲的范文雅早在2010已在《墨爾本華裔小姐競選》中勇奪冠軍、最上鏡小姐、慈善小姐 、網上最受歡迎佳麗和夏日清爽大使4大獎項。2012年，她代表墨爾本來港參選《國際中華小姐競選》，入圍最後10強。
不過，Aliya落選後便返回澳洲繼續任職銀行顧客服務主任。之後，她收到TVB的邀請，因為感銀行工作沉悶的她決意來港追夢。
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初入行壓力爆煲
於是，Aliya就在家人反對下仍拿了20萬積蓄獨自一人來港發展。可是，在港無親人無朋友的范文雅在工作量近乎零的情況下，很快便花光20萬積蓄。
Aliya曾接受訪問指初來港的半年過得很辛苦，遇上問題無人訴苦，哭了近3個月，並反覆質疑到底走上這條路是否正確選擇。後來，她放假返回澳洲探父母，當時父母就表示不論發生甚麼事都會支持。
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憑性感上位
後來，Aliya也漸憑好身材上位，演出不少性感角色，包括在《BB來了》中色誘黎諾懿，又在《棟仁的時光》中向袁偉豪獻吻，並在《開心速遞》中客串勾引KC，離不開性感女星之路，但也慢慢有了配角的戲分與對白，努力未有白費。
范文雅皮膚白皙，身材姣好，她平日也不介意在社交平台大派福利，貼出不少性感照片分享日常。
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撰文 : TOPick 柴犬出動