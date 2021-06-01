【網絡情緣】男友爸爸操肌自稱40歲玩交友App　港女苦惱應否踢爆︰忍得好辛苦

▲ 一名港女在交友app發現男友爸爸自稱40歲撩女仔。

在網絡世界交友很普及，一名港女開交友App遇上奇事，發現男朋友的爸爸撩她的朋友，可是世伯未有離婚，跟太太在人前很恩愛，該港女很想告知男友，可是又擔心會因而破壞別人的家庭，她在網上詢問各網民的意見。

男友爸爸玩交友App

一名27歲的港女上周三（26日）在「香港討論區」發文，以「點做好？交友App見到男朋友爸爸」為題發帖，她表示朋友找她一齊玩交友App，希望她幫手物色男網民，怎料，當中發現一位自稱40歲疑似男朋友爸爸的人撩她的朋友。在她印象中，男友爸爸跟太太沒有異常。

男友爸爸應該有50歲，日日去游水keep得好，但男友媽媽仲健在，冇離婚又一齊住，總之好正常啦……

她未有將此事告知男友，因為男友近月煩惱處理工作，擔心此事打擾他，可是不講又「忍得好辛苦」，她問網民「我應唔應該依家同佢講」，她更表示即將的星期日會見到男友爸爸，大呼「好怪呀」！

網民笑稱另類網絡情緣

不少網民啟動「花生mode」以睇戲的心態留言，笑稱另類的網絡情緣，有人揶揄不如跟世伯玩交友App皆大歡笑，又有網民估計樓主不敢跟男友說的原因，是要先解釋自己何以下載交友App。另外，有網民給予其他意見，建議她如果視男友為結婚對象，就一直隱瞞下去，亦有持相反意見。更多留言見下圖︰

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未來老爺感尷尬



之後女網民分享跟世伯一家吃飯的情況，她最後沒有將此事告知男友，可是看見情景感到很嘔心。

尋日食飯見到佢爸好尷尬，我一句嘢都無同佢講……仲見到佢夾餸俾auntie、幫佢洗碗，好嘔呀！我好怕男朋友第時好似佢爸咁。

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責任編輯：王明芳