【逆天奇案】陳展鵬由做地盤工捱到成視帝　斥千萬為妻女買愛巢享家庭樂【多圖】

▲ 視帝陳展鵬有幸福家庭。

視帝陳展鵬（煎pan）近日演出新劇《逆天奇案》口碑不俗，現實中的展鵬有美滿家庭，太太單文柔生了一女「小豬比」後，一家三口住於將軍澳全新屋苑，煎pan亦經常放閃妻女幸福照，曾事業失意的陳展鵬，走過人生起跌，至擁幸福家庭，成就得來不易。

陳展鵬在社交平台常發放家庭照，二人除有女兒「小豬比」，又養有貴婦犬「包包」，相當幸福。

▲ 陳展鵬單文柔有女萬事足。（取自IG）

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斥千萬買愛巢

陳展鵬於2017年以1,280萬購入將軍澳日出康城晉海一個700呎3房高層單位，當時以母親的名義購入，至婚後成為陳展鵬跟單文柔愛巢。

早前煎pan為囡囡在家中搭了小帳篷，增加親子樂，意外令千萬家居曝光，相中可見女兒房間有翠綠山景，相信位處高層，可享無敵山景。

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而女兒房間亦很光猛偌大，有足夠活動空間，書櫃有不少童書，應很注重女兒的課外學習時光。

單文柔的社交平台也常見有愛巢照，當中可見她們有個闊落大廳，另一邊房間可望出將軍澳對出的海景，景緻怡人。

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曾做地盤工人

陳展鵬97年以電影演員身份出道，拍過《忽然丈夫》和《旺角大家姐》低成本製作，後來簽約寶麗金，成陳曉東師弟，可是遇正金融風暴，娛圈生態一池死水。後簽到亞視，又遇著沙士，相當運滯。

他曾講過「馬死落地行，為搵食連地盤工都做過。」在地盤開工期間，也曾因工令腳部受傷，但為生計也要捱下去。

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▲ 16年摘視帝。

至08年，陳展鵬重返 TVB，至2011年《真相》演活踩界大律師後，備受觀眾好評，才多了機會，16年終憑《城寨英雄》拳佬一角而得視帝，吐氣揚眉。

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