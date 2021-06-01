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【屯馬綫】運輸署建議取消多條九巴路線　料通車6個月後實施

社會 13:59 2021/06/01

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港鐵屯馬綫將於6月27日全線通車。（資料圖片）

港鐵屯馬綫將於6月27日全線通車。據了解，九巴將有40條巴士線將受影響。運輸署近日就巴士調整服務諮詢受影響的區議會，提到九巴85B號線、286M號線及11號線等，因與鐵路服務範圍接近完全重叠，會於屯馬綫全面開通後約6個月取消這3條路線。

九巴11號線往來鑽石山站及九龍站，日均乘客量約7,000人次，平均載客率（最繁忙半小時）為72%。運輸署指，當屯馬綫全面開通後，預計11號線有相當部分乘客會改乘鐵路，以致乘客大量流失。

至於九巴85B號線，駛經秦石往來九龍城碼頭，日均乘客量約2,900人次，平均載客率（最繁忙半小時）為52%。運輸署指，有關路線的乘客量持續偏低，當屯馬綫全面開通後，預計該路線的客量會進一步下跌。往來九龍各沿線車站，乘客可考慮使用九巴85號線，其在九龍區內的站點與85B號線完全一致。

286M號循環線線則往來馬鞍山市中心往鑽石山站，日均乘客量約2,000人次，平均載客率（最繁忙半小時）為46.8%。運輸署指，自屯馬綫一期開通後，九巴286M號線已有相當部分乘客改乘鐵路，以致該路線乘客量大減。當屯馬綫全面開通後，該路線的客量預計會維持偏低或進一步下跌。

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責任編輯：陳子謙

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