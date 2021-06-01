【打針優惠】迪士尼推疫苗訪客優惠　出示接種紀錄明起可獲250元禮品包

▲ 迪士尼指接種至少一劑疫苗者，明起可於樂園商店領取250元禮品包。

香港迪士尼樂園今（1日）宣布，為答謝一眾醫護人員和為鼓勵市民接種疫苗，明日至6月28日期間，所有醫院管理局員工及已注射至少一劑新冠疫苗的市民，於網上登記成為MyDisney會員後，可於樂園內的指定商品店鋪免費領取價值約250元的禮品包一個，每日名額約1,000份，換完即止。

禮品

• 免費領取價值約250元的禮品包一個

合資格賓客

• 已注射至少一劑新冠疫苗的樂園賓客；或所有醫院管理局員工

（均須持有有效MyDisney帳戶）

換領日期

• 2021年6月2日至6月28日

換領地點（請參照樂園官方應用程式或網站上顯示之商店開放時間）

• 明日世界科技館禮品店

• 幻想世界小熊維尼精品店

• 探險世界布教授商店

• 迷離莊園迷離珍藏店

備註

• 每日換領數量有限，換完即止。

• MyDisney帳戶的登記名稱必須與醫院管理局職員證或新冠疫苗接種紀錄上顯示的姓名相同。

• 每位合資格賓客可於換領期內親身換領一個禮品包。

如何換領獎賞：

1. 到網頁建立MyDisney帳戶。

2. 登入你的MyDisney帳戶，並向指定商店內的演藝人員出示你的帳戶二維碼及姓名。

3. 出示你的醫院管理局職員證或新冠疫苗接種紀錄（電子或紙張版本亦可） 以作確認。

其他打針獎賞：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【不斷更新】接種疫苗者可抽獎、享購物優惠 一文看清不同機構推「打針獎賞」

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳麗娜