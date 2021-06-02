【直資中學】聖保祿學校入大學率達95%　引入創意媒體科發展多元才能

▲ 聖保祿學校學生公開試成績出眾。（資料圖片）

位於灣仔區的聖保祿學校，是傳統直資女校，創校至今167年，多年來人才輩出。學生在公開試成績出眾，2020年學生入大學率高達95%。近年聖保祿學校引入英國國家文憑課程（BTEC）創意媒體科，讓學生發展多元才能。

聖保祿學校創立於1854年，前身名為法國書院，學校於2004年9月起轉為直資中學。學生學業成績出眾，據校網資料，2020年學生入大學率高達95%，當中一半學生獲「三大」取錄。

學校共有70個會社及團體，學生積極參與課外活動，在校際朗誦節、辯論比賽及創科比賽中屢獲殊榮。

▲ 中四創意媒體科學生。（資料圖片）

引入創意媒體科

據中學概覽資料，聖保祿學校中一至中六所有班別均以英語為教學語言，除了「兩文三語」之外，學生還有機會學習第三語言，包括法文、西班牙文及德文。

除了新高中課程外，學校亦提供國際普通中學教育文憑、英國普通教育文憑（高補及高級程度），以及英國商業及科技教育委會員課程。TOPick早前報道，聖保祿學校在中三級引入英國國家文憑課程（BTEC）創意媒體科，教學生運用新式媒體講故事，期望透過課程，讓有不同專長的同學都有所發揮。

學校亦獲政府「中學資訊科技增潤計劃」資助逾600萬，6年前起試驗以虛擬實境（VR）教中文、中史，重塑古詩情景，盼提升學生學習興趣。

▲ 聖保祿學校近年投放大量資源推動STEM教育。（資料圖片）

收生程序

聖保祿學校（小學部）與中學位於同一校舍，85%學生可升讀直屬中學。收生準則包括面試表現、學業成績、非學業成績及操行。

學費方面，中一至中三學費約2.5萬，中四至中六學費約2.8萬。有需要學生可申請學費減免，減免金額以學費百分比的形式計算，學校亦會發放生活津貼予全額學費減免的學生。

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責任編輯：王明芳