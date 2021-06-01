【開心速遞】《愛回家》周嘉洛讀可譽中學暨可譽小學　「安仔」活躍劇社三奪傑出演員獎

▲ 周嘉洛在求學時期已培養演藝興趣。

周嘉洛將會暫別《愛‧回家之開心速遞》，以男一演出擔正的古裝喜劇《痞子殿下》，而今晚（6月1日）播映的《開心速遞》以「再見安仔」為題，劇情交代安仔大學畢業後獲「吳旺達」領事館聘請，即安仔將會離港到海外工作。

25歲的周嘉洛於5年前加入TVB藝訓班，他於5年間火速上位獲公司力捧，原來年幼時的他已是戲痴一名，小學時代的周嘉洛已經愛演戲，小學三年級已加入劇社，年紀輕輕已經拿獎。

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▲ 金城安正式暫別《開心速遞》了。

受老師影響立志演戲

形象健康又鬼馬的周嘉洛為新一代的力捧小生，而周嘉洛曾就讀嗇色園主辦可譽中學暨可譽小學，這是一間位於東涌的一條龍學校，創校於1997年，現在的辦學團體是嗇色園，校訓為「普濟勸善」。

周嘉洛於小學五年級加入劇社，受到老師所影響，他立志將來成為演員，小小年紀已經愛演戲，他更連續三年奪得香港學校戲劇節「傑出演員獎」；甚有表演慾的他於小五時開始接觸舞蹈，除了加入跳舞的課外活動，更上網睇片自學舞步。他曾於訪談中說：「即使讀書並非我強項，但課外活動就比較出眾，更愈來愈喜歡跳舞。」

▲ 周嘉洛自細已對演戲充滿濃厚興趣。

雖然嗇色園主辦可譽中學暨可譽小學並非傳統名校，惟其「一條龍」辦學模式對家長而言具一定的吸引力，可免卻升學覓校的煩惱，另外對學生而言，沒有升中的考試壓力。

▲ 周嘉洛畢業於可譽中學。（經濟日報圖片）

楊思敏曾於可譽任教

此外學校有著「重視科技教育」兼「國際學校氛圍」的優點，甚得家長的喜愛，有望成為小學界的「新星」。

另外舞台劇出身的楊詩敏於2003年於嗇色園主辦可譽中學暨可譽小學任教，她任職小學戲劇科文憑教師，後來因聲音沙啞，最後於2006年辭職，未知當年的蝦頭曾否教過周嘉洛演戲呢。

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▲ 楊詩敏曾於可譽小學任教。

而周嘉洛於可譽中學完成中三課程後，周家洛便赴澳洲henley high school升學，對演戲充滿濃厚興趣的他修讀Drama外，更選修跳舞課程。

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其後因家庭經濟問題和求學意慾不高，周嘉洛沒有於澳洲升讀大學，回港當了半年兼職工作。於2015年他加入TVB第28期藝員訓練班，翌年參與演出處境劇《愛·回家之八時入席》。

及至2018年，周嘉洛於另一處境劇《愛·回家之開心速遞》中，飾演廢青「金城安」而受觀眾注目和讚賞。

同場加映：蘇韻芝專訪