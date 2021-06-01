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【商場優惠】荃灣廣場「筍得祭」雙重購物折　3,000件筍貨低至25折+高達$2,400回贈

休閒消費 14:19 2021/06/01

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熱門 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

新地旗下荃灣廣場推出雙重購物折，3,000件筍貨低至25折。（商場提供）

新鴻基地產的荃灣廣場由即日起至6月2日會舉行雙重購物折，為半年一度的「筍得祭」打響頭炮，場內近180個商戶會推出超過3,000件低至25折的極筍產品，並加推折上折驚喜優惠，豪送4,500張消費贈券，每日可獲高達$2,400回贈。

精選筍位有「夏日綿眠」，商場會搜羅一系列低至25折的舒適寐室用品，品牌包括SINOMAX、澳美斯Emmas及Tempur床褥等，輕鬆打造寫意睡眠空間。多個潮流時裝品牌亦同時推出低至3折優惠，如initial、:CHOCOOLATE及STACCATO等。

    點擊圖片放大
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餐飲方面，顧客於食肆消費每滿$200即可換領$20餐飲贈券；於指定零售商戶消費每滿$2,000則賞$100贈券，每滿$12,000則可得$600贈券，每日回贈高達$2,400，合共送出4,500張消費券。

而筍得祭期間，商場更加推6pm後購物優惠，只要於指定零售商戶消費每滿$2,000則賞兩張$100贈券，每滿$12,000則可得$1,200贈券。並同時加入6pm後消費6倍積分賞。The Point by SHKP會員可隨時有機會賺取高達10萬積分，換取更多心水產品。

記者︰黃依情

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