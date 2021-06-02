科研要「落地」　生產力局增聘創科人才　招攬Smarter Talent

以為「科研」等於終日在實驗室埋頭苦幹？其實創科目的是透過科技提升生活質素，把科研引進生活，科研人員可能比你想像中更貼地有趣！香港生產力促進局（生產力局）致力將科研「落地」，以技術驅動香港企業提升生產力。生產力局於上周舉辦「Smarter Talent Gala」招聘日，透過「傾、聽、睇」互動環節介紹生產力局的工作、招聘理念及職位空缺，管理層及員工更親自落場參與交流，為參加者帶來不一樣的互動招聘體驗。

「貼地」管理層 鼓勵同事發揮創意

近年本港積極發展創科行業，加上疫情令生活及商業模式有所轉變，在新常態下，創新及科技的發展潛力不容忽視，「Smarter Talent Gala」招聘日為希望投身創科界別的人才開啟入行大門，提供過百個職位空缺，吸引超過200人參加。

▲ 生產力局總裁畢堅文（中）在「Young Talent與總裁對話」環節與年輕同事 Kenny（左）及 Steven（右）大談創科工作點滴，台下反應熱烈。

當日生產力局總裁畢堅文展示「貼地」本色，親身與參加者對談，並表示自己平日也經常把握機會與年輕同事交流，更在局內推行「Reverse Mentoring Scheme」，讓年輕同事成為管理層的「導師」，鼓勵他們提出意見。畢堅文說科研最重要是「落地」，因此需要同事有無限的創意，把創意轉化為能夠應用的科技成品。在他領導下，生產力局給予同事不少在職培訓及發展的機會，更鼓勵同事「駁嘴」，從而激發更多創新意念，為香港科研注入活力。

多元化工作機會 拓展國際視野

互動「傾」傾計環節還邀得有份參與國際盛事「日內瓦國際發明展 2021」並獲獎的生產力局年輕科研人員分享工作點滴。負責獲獎項目研發的Steven表示，生產力局給予同事很大的自由度，鼓勵他們研發不同項目，因此在疫情下，生產力局能適時發揮自身力量，研發出「免觸式升降機觸碰系統」，讓市民無須觸碰升降機按鈕也能選擇樓層，減低病毒傳播風險。Steven亦有機會到上海機械臂生產公司KUKA交流，學習貨車機械臂的研發技術，此行讓他擴闊眼界，收穫甚豐。

▲ 生產力局總裁畢堅文（中）及首席人才總監伍雪芬（左三）向「Smarter Talent Gala」招聘日參加者表示，生產力局非常著重人才發展，亦相當重視員工的工作與生活平衡。

另一位科研人員Kenny加入生產力局近5年，負責電子工程範疇，他認為生產力局的工作具意義及滿足感，給予年輕人不一樣的機會:「沒想到自己能夠代表公司參與電視節目拍攝，向公眾講解電磁波的安全性；又到不同地方提供顧問服務，測試項目及產品，更曾為國際知名品牌未推出市面的產品進行測試，種種機會均讓我對每天的工作充滿期待。」

即場分享工作體驗 吸引人才加入

「Smarter Talent Gala」亦展出生產力局過去與來自電訊、建築等不同行業機構合作的項目，並派出員工與參加者「傾」傾計，讓參加者多角度了解生產力局的工作，同時「聽」下「睇」下有什麼適合的職位空缺。參與招聘的部門包括智慧城市、機械人及人工智能、數碼轉型、智能製造、汽車科技研發和綠色及智慧生活等，求職者可即場遞交履歷。

▲ 多個部門派出同事與參加者交流創科行業資訊及介紹部門研發項目，求職者有得「聽」又有得「睇」，從而選擇適合自己的職位空缺。

招聘活動吸引大專生及其他有志技身科研行業的人士參加，反應熱烈。生產力局首席人才總監伍雪芬女士表示：「相信我們能夠透過是次活動找到合適的人才，為生產力局注入新力量，攜手以創新科技驅動香港的智慧城市發展。」

視人才為瑰寶 鼓勵工作生活平衡

生產力局致力為人才創造優質的工作環境，正如總裁畢堅文所言，局方非常重視員工的工作與生活平衡。生產力局近年獲得多個人力資源獎項，例如於CTgoodjobs舉辦的「BEST HR Award 2020」獲得「最佳多元及共融策略大獎」及「最佳人力資源分析策略大獎」；獲ACCA授予「專業培訓發展認可僱主」認證；以及在《求職廣場》主辦的2020年度「卓越僱主大獎」中包攬「卓越僱主大獎」、「亞太傑出僱主大獎」及「卓越新世代發展大獎」，充分肯定生產力局重視效率及極具績效的企業文化、積極推動人才發展，以及其良好的人力資源管理制度。

（資料由客戶提供）