【安心出行】安心出行app加入儲存電子針卡及檢測紀錄功能　用戶每次須以生物特徵驗證或密碼開啟

▲ 安心出行app加入儲存電子針卡及檢測紀錄功能。（照片由資科辦提供）

政府「安心出行」流動應用程式推出新功能，予市民加入儲存新冠疫苗電子針卡或電子檢測紀錄，方便市民需要求展示：而為保障用戶儲存的紀錄和個人資料私隱，用戶每次均須使用開啓手機的生物特徵驗證或密碼，才可打開應用程式新增功能內的電子針卡或檢測紀錄。

資科辦今日（6月1日）表示於疫苗氣泡下，市民可能更多機會要出示疫苗接種紀錄，除攜帶紙本針卡，市民亦可把「安心出行」更新至最新2.0版本，選擇使用新增的「電子疫苗接種及檢測紀錄」功能，透過掃描紙本或電子針卡上的二維碼，把疫苗接種紀錄和二維碼儲存在應用程式內，方便有需要時展示。

使用蘋果手機的「智方便」用戶亦可在下載電子針卡時，選擇新增的功能，將電子針卡二維碼收納在手機的內置電子錢包（Apple Wallet）。

發言人稱，為保障用戶儲存的紀錄和個人資料私隱，用戶每次均須使用開啓手機的生物特徵驗證或密碼才可打開應用程式新增功能內的電子針卡或檢測紀錄；由於程式會加入收集和儲存用戶的電子針卡和檢測紀錄相關個人資料的新功能，用戶在首次使用新功能前，需要確認相關條款。

資科辦又指，期望透過多項新功能，為市民提供更便利攜帶和展示針卡二維碼的方法，方便出行，而所有功能都只會按用戶的選擇，把有關資料儲存在用戶自己手機的相關應用程式內。

發言人稱，針卡的二維碼如同防偽特徵，透過數碼簽署技術，令二維碼內的資料不能被竄改，可確保資料真確無誤；提醒市民，無論紙本或電子針卡及二維碼均屬個人文件，必須妥為保管，市民切勿將相關電子文件隨便傳送他人或在社交平台分享。

▲ （照片由資科辦提供）

▲ （照片由資科辦提供）

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責任編輯：陳正怡