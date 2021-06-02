【靚太安樂窩】一家7口大翻新1500呎舊居迎接新生命　實用設計完美平衡三代人生活所需空間

▲ 設計師為一家7口大改造1500呎舊居，充足收納空間和多功能傢俱完全滿足各人所需。

為迎接新生命來臨，不少準爸媽會選擇重新裝修家居，讓家人住得更舒適。有80後夫婦花約140萬將1500呎舊居大改造，在改動間隔預留地方給寶寶同時，又可滿足一家六口連工人的生活空間。

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位於觀塘樂意園一個實用面積約1500呎單位，本身住有屋主夫婦二人、父母、弟弟及工人。在構思設計時，懷孕女戶主希望騰空更多位置給小朋友，而其他家庭成員亦有足夠活動空間。因此，設計師以簡約歐式為主題，採用墨綠色為主色令屋主一家時常處於輕鬆氛圍。度身訂造傢俱更令家居空間變得靈活，符合一家大小需要。

客飯廳

客飯廳牆身各設置大型墨綠色收納櫃，一組收納電視及音響，另一組為飯桌備餐和儲物之用，加上門口右邊置頂式白色收納櫃，大增收納空間。另外，沙發後方設置書桌，便於家中處理簡單文書工作。

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睡房

父母房方面，由於方便年老雙親上下床需要，所以減收納櫃數量，且三邊落床為首要條件。

小朋友房以淺藍色為主，半腰花線樹木牆紙配搭藍白色組合櫃和嬰兒床，加上綠色磁石畫板作小朋友發揮創意空間，為整體感覺增添趣味。

主人套房設隔板將睡床區和衣帽間分開，既可減低睡眠時受的干擾，又符合屋主希望回家後作真正休息的要求。

廚房

淺灰色吊櫃配黑藍色地櫃，加上兩種雲石紋地磚和牆磚，凸顯歐式風格的型格高雅。

工程詳情：

裝修時間大約4個月，總費用約140萬。

資料來源：am PLUS Designs Ltd.

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責任編輯：張懿慧