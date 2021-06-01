【電話卡實名制】9月推首階段SIM卡實名登記　個人登記上限10張、企業25張

▲ 邱騰華稱明年3月將推出首階段SIM卡實名制登記。（陳靜儀攝）

行政長官會同行政會議今日（6月1日）拍板通過《通訊（登記用戶識別卡）規例》，按照《電訊條例》，落實電話卡實名登記制。按程序本周五刊憲，6月9日提交立法會「先訂立後審議」，獲立法會通過後將於9月1日分階段生效。

商務及經濟發展局局長邱騰華稱，政府年初已就引入規管電話SIM卡的實名登記制度，進行7星期公眾諮詢，諮詢期已於3月20日屆滿，邱騰華表示，目的為了防止罪案發生，堵塞漏洞，避免市民受騙。諮詢期結束後，收到逾10萬份意見，大部分人均表示支持登記制度，經過當局考慮後，作出部分法例修訂。

實名制登記制度日後推出時，用戶要向電訊商進行實名登記，包括提供姓名、身份證號碼、出生日期、身份證明副本等。公司或企業就要提供商業登記，及指定人士的個人資料。每名市民登記SIM卡的數量有上限，個人用戶最多10張，企業最多25張。

他指，考慮到諮詢中提出的意見進行優化安排，包括放寬可登記儲值卡數目上限，由個人最多3張提高至最高10張，企業登記上限也獲提高。

另外，政府將延長登記制度的推行時間表，登記制度將會分階段進行，以給予較長過渡期；第二階段讓現行儲值卡用戶向電訊商完全實名登記的時間，由原建議的240日延長至360日，讓現有用戶有更多時間進行登記。

邱騰華表示，規例在今年9月1日生效後，首階段將會即時生效；第二階段則將會在明年3月1日起實施，市民當日才需要進行登記，屆時所有儲值卡有實名登記才可啟用。而儲值卡現有用戶則須於2023年2月21日前完成向所屬電訊商完全實名登記。

邱騰華表示，全球均有實名制度，而香港則沒有，儲值卡數目亦達1,200萬張。他指出，規例只規定香港賣出的儲值卡，其他國家或地區出售的儲值卡則不在此內。

就核實工作方面，梁仲賢表示，會要求電訊商進行驗證，如有「智方便」程式亦可登記。他強調，沒有一個核實方法能滴水不漏，政府只要求電訊商盡力核實，如已盡力完成工作，政府不會懲罰或追究責任，細節稍後公布。

被問到電訊商司法權問題及虛報資料人士是否涉及刑責，邱騰華指「法律點寫就點寫」，又指現時已有法律針對提供虛假資料者，故不是電訊商責住重申電訊商的工作是「登記、核實及保存」。

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記者：曾卓鋒、吳卓峰