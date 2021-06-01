【我的印度男友】榮登周末中文片票房冠軍　旨呈盼推電影主題曲上金像獎舞台

▲ 《我的印度男友》榮登周末中文片票房冠軍，旨呈望推電影主題曲上金像獎舞台。

首部港產Bollywood電影《我的印度男友》在上映首個周末榮登中文片票房冠軍。在周末，導演SRI KISHORE率男女主角成家宏（Karan Cholia）、陳欣妍，以及電影主題曲《印度咖喱因乜呢》主唱旨呈，走遍港九新界各大小戲院謝票。觀眾熱烈支持，更有觀眾表示：「多謝你哋拍咗套咁好嘅戲！融和印度同香港特色！」

電影公司為慶祝《我的印度男友》在上映首個周末榮登中文片票房冠軍，特意於今日釋出另一首電影歌曲《恨我在傷你》。

歌曲是首「印度式慢歌」Crossover「港式情歌」，全新嘗試令觀眾耳目一新，繼續由《造民造星III》旨呈主唱，更邀請龍小菌填詞。歌曲滿載男主角Krishna（成家宏飾）為追求香港「女神」Jasmine（陳欣妍飾） 所遇到錯節及失敗的心情，歌詞句句夭心夭肺！

【我的印度男友】陳欣妍沈震軒感情穩定 男主角成家宏為新片苦練舞功

▲ （電影劇照）

旨呈希望能把電影歌曲推上金像獎舞台，盼有機會提名最佳原創電影歌曲，早前電影社交平台發佈了電影主題曲《印度咖喱因乜呢》。

歌曲是香港首隻混合了印度風格音樂的廣東歌，由《造星3》旨呈主唱，至今不同平台的點擊率合共已25萬，在謝票期間，旨呈每次進場就清唱《印度咖喱因乜呢》炒熱全場氣氛。

▲ （電影劇照）

旨呈除想把《印度咖喱因乜呢》推上金像獎舞台、提名最佳原創電影歌曲之餘，也希望在金像獎舞台表演。

他最近在IG呼籲觀眾cover翻唱歌曲造勢，至今已有不同觀眾翻唱，更有可愛的小朋友聞歌起舞。

【我的印度男友】文化差異產生彼此誤解 旨呈+新德莉莉盼以溝通消除歧見【有片】

▲ （電影劇照）

《我的印度男友》講述Krishna（成家宏飾）早年跟父親從印度移居香港，但因受歧視而不喜歡香港，家人又覺他讀書不成，常常惹事生非，所以他不時嚷著要回印度。

直至有天，他巧遇香港「女神」Jasmine（陳欣妍飾），更發現對方是他的新鄰居，Krishna對Jasmine一見鍾情，決定力追Jasmine，卻發現她早有個富裕男友（張建聲飾）。

面對族裔歧視、文化差異、階級差異等等重重難關，到底Krishna能否一一跨過，抱得美人歸？首部港產Bollywood電影《我的印度男友》載歌載舞，有笑有淚，呈現香港與印度跨越族裔的浪漫愛情故事。

▲ （電影劇照）

同場加映：蔣祖曼專訪